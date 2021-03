Chân dung 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020

Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 2003), học sinh lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, sở hữu Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý châu Âu EUPHO 2020; Huy chương vàng Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm 2019 tại Hungary; Huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2018… Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1987), giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đây là một trong bốn Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2020, anh đã có 42 bài báo khoa học được công bố ở trong và ngoài nước. Tiến sĩ Lưu Thế Lợi (sinh năm 1991), Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Kyber Network, một giao thức thanh khoản phi tập trung có vai trò cung cấp các ứng dụng khác nhau gồm sàn giao dịch, các quỹ dự trữ và các ứng dụng tài chính khác. Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988), Giám đốc Hợp tác xã Tâm An (huyện Thường Tín, Hà Nội), người xây dựng phát triển sản phẩm bột rau củ sấy lạnh đạt tiêu chí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 4 sao. Chị vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019… Trung úy Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992), công tác tại Công an quận Đống Đa, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VI - năm 2020 của Trung ương Đoàn. Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993), là tiền vệ trung tâm Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc (sinh năm 1990), Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Là bác sĩ cách ly điều trị trực tiếp, tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Đức (sinh năm 1989), Khoa Sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), có nhiều đề tài, sáng kiến kỹ thuật về sản khoa được nghiệm thu và ứng dụng. Thạc sĩ, Nghiên cứu viên Ứng Thị Hồng Trang (sinh năm 1987), Khoa Vi rút (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Ứng Thị Hồng Trang tham gia công tác phòng, chống các dịch bệnh mới nổi, các bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam. Kỹ sư Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992), Giám đốc sáng lập và điều hành Công ty cổ phần TopCV - Tuyển dụng trực tuyến. Nền tảng của công ty với gần 2.000.000 dữ liệu người dùng là nền tảng tạo dựng CV (hồ sơ ứng tuyển) phổ biến nhất hiện nay, với 698.390 CV nổi bật được tạo ra, 10.389 nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên hằng ngày, hỗ trợ 590.125 ứng viên tìm được công việc phù hợp với năng lực và sở thích. >>> Xem thêm video: Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2020. Nguồn: VTV 24.

