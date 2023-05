Câu nói vu vơ trong bữa rượu thành nguyên nhân hiếp dâm, cướp của

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 31/1/2013, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nữ nạn nhân tên H. (trú tại huyện Vĩnh Tường) trình bày, đêm 30 rạng sáng 31/1 nhà chị bị đột nhập. Vào thời điểm ấy chị H đang ngủ một mình. Đối tượng đột nhập là nam giới, đeo găng tay, dùng mũ len bịt mặt. Khi phát hiện nơi chị H đang nằm, kẻ này đã dùng dao uy hiếp, đưa chị sang phòng khác và thực hiện hành vi "đồi bại". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó, gã tiếp tục đe dọa nạn nhân lấy đi một nhẫn, một dây chuyền, 2 triệu đồng trong két và chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. Tại nhà nạn nhân, công an phát hiện nhiều đồ đạc bị xáo trộn, có thể đó là do quá trình chống cự giữa chị H và đối tượng. Các cửa chính không có dấu hiệu bị cạy phá. (Ảnh minh họa, nguồn Công an TP HCM) Chị H. mới lập gia đình. Tối xảy ra vụ án nạn nhân ở nhà một mình do chồng đi làm xa. Công an xác định ở tường có vết chân người. Từ đây, đối tượng đã trèo lên nóc nhà và đột nhập vào bên trong theo lối cửa tum. Vào thời điểm này, mọi thông tin mà chị H cung cấp rất mơ hồ. Do hoảng sợ cũng như vụ việc xảy ra vào đêm tối nên nạn nhân không nhận được mặt đối tượng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Qua xác minh, chị H là người hiền lành, chưa từng có mâu thuẫn, thù oán với ai. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà hung thủ lại "chọn" đúng nhà nạn nhân để gây án. Đối tượng này chắc chắn phải biết rõ thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh của nạn nhân. Điều này cho thấy, đối tượng có quen biết hoặc sống cùng thôn, có thời gian theo dõi, tìm hiểu quy luật của nạn nhân trước đó. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong số những kẻ vào "tầm ngắm", Công an Vĩnh Tường thấy nổi lên thanh niên tên P. Người này vốn mới ra tù, lại có nhiều biểu hiện ăn chơi bất minh. P lập tức được mời lên làm việc. Khi các điều tra viên hỏi về thời gian từ tối 30 đến sáng 31/1/2013, P làm gì thì anh này trả lời lưu loát. Kết hợp xác minh, công an nhận thấy lời khai của P là đúng sự thật. Anh ta được loại nghi vì có bằng chứng ngoại phạm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tuy nhiên, khi tiếp tục hỏi chuyện, khai thác, thật bất ngờ, trong lời khai của P có chi tiết liên quan đến nạn nhân H. P cho biết, vào chiều 30/1/2013 anh ta uống rượu với một nhóm thanh niên trong làng. Khi rượu vào, ngà ngà say, P kể với đám bạn kia là ở thôn mới có chị H đi lấy chồng. Dù chị này xinh xắn, nhưng chồng thường xuyên vắng nhà, đi làm ăn xa. Nghe chuyện, cả bọn cười ầm ĩ rồi bảo nhau hôm nào đó sẽ qua để "trêu chị H".(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông tin mà P cung cấp đã mở ra một hướng điều tra mới. Các trinh sát tập trung xác minh những người từng ngồi nhậu với P vào chiều 30/1, từ đây đã đặt nghi vấn vào một đối tượng Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có nhiều biểu hiện đáng nghi. Một nhân chứng cho hay, chiều 30/1, Thông có đến quán nước của người này ngồi. Thỉnh thoảng gã đảo qua khu vực nhà chị H với biểu hiện bất thường. Trong câu chuyện, Thông cũng khéo léo hỏi han về hoàn cảnh gia đình chị H. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông là đối tượng từng 2 lần đi tù và cũng mới được "hòa nhập xã hội" vào đầu năm 2013. Khi công an tìm đến, Thông không có nhà. Người thân cũng chẳng ai biết Thông đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một nhân chứng khác thì kể, trước khi vụ án xảy ra, họ thấy một thanh niên biểu hiện say rượu đi trên đường làng, gần nhà chị H. Qua miêu tả thì hình dáng trùng khớp với Thông. Lúc này, Nguyễn Văn Thông trở thành nghi can số 1 của vụ án. Các trinh sát xác định, Thông có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Chính vì thế, việc truy tìm gã không hề đơn giản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công an "lần" ra Thông có một người bạn gái ở Việt Trì, nhiều khả năng, gã sẽ tới đây để nhờ sự giúp đỡ. Tiếp xúc với người yêu Thông, các trinh sát được biết, gã đã tới đây, tuy nhiên nhanh chóng rời đi. Cô gái này cũng không nắm được hành trình di chuyển của bạn trai mình. Tiếp tục truy xét, một lái xe ôm kể mới chở một thanh niên có hình dáng giống Thông ra bắt xe khách tuyến Hưng Yên. Xác minh nhanh, công an phát hiện Thông có bạn ở địa phương này nên nhanh chóng lên đường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tới Hưng Yên, người bạn tù của Thông cho biết, sau khi về đây, Thông nhanh chóng bỏ đi. Gã có nói lại là lên Hà Nội thăm bạn. Bám theo lộ trình di chuyển, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện Thông trên đường. Gã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thông tỏ ra ngoan cố, khai báo không thành khẩn. Khi các điều tra viên đấu tranh trực diện, đưa ra những chứng cứ thu thập trước đó thì Thông mới nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã khai, do biết chị H thường ở nhà một mình nên đêm 30 rạng sáng 31/1/2013 đã nảy sinh ý định vào nhà chị này để trộm cắp tài sản. Gã chuẩn bị dao, mũ len trùm đầu và găng tay. Đêm ấy, Thông trèo qua tường, đu cành cây lên nóc nhà chị H. Từ đây gã vào nhà qua cửa tum. Khi tới tầng 2, phát hiện chị H ngủ một mình, Thông đã uy hiếp, đưa chị H sang một phòng khác và "giở trò đồi bại". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã cũng khai đã lấy của nạn nhân 1 điện thoại, một nhẫn, dây chuyền và 2 triệu đồng trong két. Trước khi về, Thông không quên dọa giết nếu nạn nhân hé răng. Gã ung dung theo đường cũ tẩu thoát. Con dao tang vật được Thông ném xuống ao trong làng. Sau này công an đã cho mò và tìm thấy hung khí trên. Vời hành vi phạm tội của mình Thông đã bị một bán án rất nghiêm khắc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn Lý Thùy.

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 31/1/2013, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nữ nạn nhân tên H. (trú tại huyện Vĩnh Tường) trình bày, đêm 30 rạng sáng 31/1 nhà chị bị đột nhập. Vào thời điểm ấy chị H đang ngủ một mình. Đối tượng đột nhập là nam giới, đeo găng tay, dùng mũ len bịt mặt. Khi phát hiện nơi chị H đang nằm, kẻ này đã dùng dao uy hiếp, đưa chị sang phòng khác và thực hiện hành vi "đồi bại". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó, gã tiếp tục đe dọa nạn nhân lấy đi một nhẫn, một dây chuyền, 2 triệu đồng trong két và chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. Tại nhà nạn nhân, công an phát hiện nhiều đồ đạc bị xáo trộn, có thể đó là do quá trình chống cự giữa chị H và đối tượng. Các cửa chính không có dấu hiệu bị cạy phá. (Ảnh minh họa, nguồn Công an TP HCM) Chị H. mới lập gia đình. Tối xảy ra vụ án nạn nhân ở nhà một mình do chồng đi làm xa. Công an xác định ở tường có vết chân người. Từ đây, đối tượng đã trèo lên nóc nhà và đột nhập vào bên trong theo lối cửa tum. Vào thời điểm này, mọi thông tin mà chị H cung cấp rất mơ hồ. Do hoảng sợ cũng như vụ việc xảy ra vào đêm tối nên nạn nhân không nhận được mặt đối tượng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Qua xác minh, chị H là người hiền lành, chưa từng có mâu thuẫn, thù oán với ai. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà hung thủ lại "chọn" đúng nhà nạn nhân để gây án. Đối tượng này chắc chắn phải biết rõ thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh của nạn nhân. Điều này cho thấy, đối tượng có quen biết hoặc sống cùng thôn, có thời gian theo dõi, tìm hiểu quy luật của nạn nhân trước đó. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong số những kẻ vào "tầm ngắm", Công an Vĩnh Tường thấy nổi lên thanh niên tên P. Người này vốn mới ra tù, lại có nhiều biểu hiện ăn chơi bất minh. P lập tức được mời lên làm việc. Khi các điều tra viên hỏi về thời gian từ tối 30 đến sáng 31/1/2013, P làm gì thì anh này trả lời lưu loát. Kết hợp xác minh, công an nhận thấy lời khai của P là đúng sự thật. Anh ta được loại nghi vì có bằng chứng ngoại phạm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tuy nhiên, khi tiếp tục hỏi chuyện, khai thác, thật bất ngờ, trong lời khai của P có chi tiết liên quan đến nạn nhân H. P cho biết, vào chiều 30/1/2013 anh ta uống rượu với một nhóm thanh niên trong làng. Khi rượu vào, ngà ngà say, P kể với đám bạn kia là ở thôn mới có chị H đi lấy chồng. Dù chị này xinh xắn, nhưng chồng thường xuyên vắng nhà, đi làm ăn xa. Nghe chuyện, cả bọn cười ầm ĩ rồi bảo nhau hôm nào đó sẽ qua để "trêu chị H".(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông tin mà P cung cấp đã mở ra một hướng điều tra mới. Các trinh sát tập trung xác minh những người từng ngồi nhậu với P vào chiều 30/1, từ đây đã đặt nghi vấn vào một đối tượng Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có nhiều biểu hiện đáng nghi. Một nhân chứng cho hay, chiều 30/1, Thông có đến quán nước của người này ngồi. Thỉnh thoảng gã đảo qua khu vực nhà chị H với biểu hiện bất thường. Trong câu chuyện, Thông cũng khéo léo hỏi han về hoàn cảnh gia đình chị H. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông là đối tượng từng 2 lần đi tù và cũng mới được "hòa nhập xã hội" vào đầu năm 2013. Khi công an tìm đến, Thông không có nhà. Người thân cũng chẳng ai biết Thông đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một nhân chứng khác thì kể, trước khi vụ án xảy ra, họ thấy một thanh niên biểu hiện say rượu đi trên đường làng, gần nhà chị H. Qua miêu tả thì hình dáng trùng khớp với Thông. Lúc này, Nguyễn Văn Thông trở thành nghi can số 1 của vụ án. Các trinh sát xác định, Thông có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Chính vì thế, việc truy tìm gã không hề đơn giản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công an "lần" ra Thông có một người bạn gái ở Việt Trì, nhiều khả năng, gã sẽ tới đây để nhờ sự giúp đỡ. Tiếp xúc với người yêu Thông, các trinh sát được biết, gã đã tới đây, tuy nhiên nhanh chóng rời đi. Cô gái này cũng không nắm được hành trình di chuyển của bạn trai mình. Tiếp tục truy xét, một lái xe ôm kể mới chở một thanh niên có hình dáng giống Thông ra bắt xe khách tuyến Hưng Yên. Xác minh nhanh, công an phát hiện Thông có bạn ở địa phương này nên nhanh chóng lên đường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tới Hưng Yên, người bạn tù của Thông cho biết, sau khi về đây, Thông nhanh chóng bỏ đi. Gã có nói lại là lên Hà Nội thăm bạn. Bám theo lộ trình di chuyển, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện Thông trên đường. Gã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thông tỏ ra ngoan cố, khai báo không thành khẩn. Khi các điều tra viên đấu tranh trực diện, đưa ra những chứng cứ thu thập trước đó thì Thông mới nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã khai, do biết chị H thường ở nhà một mình nên đêm 30 rạng sáng 31/1/2013 đã nảy sinh ý định vào nhà chị này để trộm cắp tài sản. Gã chuẩn bị dao, mũ len trùm đầu và găng tay. Đêm ấy, Thông trèo qua tường, đu cành cây lên nóc nhà chị H. Từ đây gã vào nhà qua cửa tum. Khi tới tầng 2, phát hiện chị H ngủ một mình, Thông đã uy hiếp, đưa chị H sang một phòng khác và "giở trò đồi bại". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã cũng khai đã lấy của nạn nhân 1 điện thoại, một nhẫn, dây chuyền và 2 triệu đồng trong két. Trước khi về, Thông không quên dọa giết nếu nạn nhân hé răng. Gã ung dung theo đường cũ tẩu thoát. Con dao tang vật được Thông ném xuống ao trong làng. Sau này công an đã cho mò và tìm thấy hung khí trên. Vời hành vi phạm tội của mình Thông đã bị một bán án rất nghiêm khắc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn Lý Thùy.