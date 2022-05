Cảnh hoang tàn Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/11/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/6/2012. Dự án do Công ty CP xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thực hiện tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch 72,09 ha, trong đó, khu resort có diện tích 25,97 ha, khu đô thị và dịch vụ thương mại có diện tích 36,1 ha, khu tái định cư có diện tích 10,01 ha. Dự án đã được nhà đầu tư thực hiện một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá, đường giao thông ven biển và triển khai 10 công trình mẫu đang dở dang, chưa hoàn thiện. Liên quan đến dự án này, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, xã đã nhiều lần kiến nghị đề xuất, phản ánh tình trạng chậm tiến độ, có dấu hiệu bỏ hoang của dự án này nhưng đâu vẫn vào đấy. Thời gian vừa rồi, chủ đầu tư cũng có một số động thái để tiếp tục triển khai dự án nhưng không biết tình hình đến thời điểm này như thế nào. Bên trong khuôn viên dự án được người dân trưng dụng làm chuồng chăn nuôi gia súc. Đây cũng còn là nơi một số người dân tới để sinh sống. Từ một dự án với mang tầm đẳng cấp hàng chục triệu đô, sau hơn 10 năm tất cả chỉ là những khối bê tông hoang phế bên bãi biển xinh đẹp. Nó được ví như một dự án "đầu voi đuôi chuột" ở nơi đây. Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự án đến nay chậm tiến độ, do một số nguyên nhân. Hiện nay, Nhà đầu tư có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 72,09 ha xuống còn khoảng 30ha. Cụ thể, điều chỉnh mục tiêu dự án thành xây dựng một khu Resort, du lịch nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đẳng cấp tại địa phương và khu vực nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú tại khu vực biển Thuận An. Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ điều chỉnh mục tiêu dự án theo các quy định hiện hành, phù hợp định hướng phát triển của địa phương và mong muốn được triển khai lại dự án trong thời gian tới. "UBND tỉnh cũng đã giao các cơ quan có liên quan xem xét đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án và rà soát các thủ tục liên quan để sớm tiếp tục thực hiện dự án", lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay. Số phận dự án này rồi sẽ đi về đâu, khi để một dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp được triển khai một số hạng mục rồi "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất, khiến người dân bức xúc, cần sớm có câu trả lời.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/11/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/6/2012. Dự án do Công ty CP xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thực hiện tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch 72,09 ha, trong đó, khu resort có diện tích 25,97 ha, khu đô thị và dịch vụ thương mại có diện tích 36,1 ha, khu tái định cư có diện tích 10,01 ha. Dự án đã được nhà đầu tư thực hiện một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá, đường giao thông ven biển và triển khai 10 công trình mẫu đang dở dang, chưa hoàn thiện. Liên quan đến dự án này, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, xã đã nhiều lần kiến nghị đề xuất, phản ánh tình trạng chậm tiến độ, có dấu hiệu bỏ hoang của dự án này nhưng đâu vẫn vào đấy. Thời gian vừa rồi, chủ đầu tư cũng có một số động thái để tiếp tục triển khai dự án nhưng không biết tình hình đến thời điểm này như thế nào. Bên trong khuôn viên dự án được người dân trưng dụng làm chuồng chăn nuôi gia súc. Đây cũng còn là nơi một số người dân tới để sinh sống. Từ một dự án với mang tầm đẳng cấp hàng chục triệu đô, sau hơn 10 năm tất cả chỉ là những khối bê tông hoang phế bên bãi biển xinh đẹp. Nó được ví như một dự án "đầu voi đuôi chuột" ở nơi đây. Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự án đến nay chậm tiến độ, do một số nguyên nhân. Hiện nay, Nhà đầu tư có văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 72,09 ha xuống còn khoảng 30ha. Cụ thể, điều chỉnh mục tiêu dự án thành xây dựng một khu Resort, du lịch nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đẳng cấp tại địa phương và khu vực nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú tại khu vực biển Thuận An. Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ điều chỉnh mục tiêu dự án theo các quy định hiện hành, phù hợp định hướng phát triển của địa phương và mong muốn được triển khai lại dự án trong thời gian tới. "UBND tỉnh cũng đã giao các cơ quan có liên quan xem xét đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án và rà soát các thủ tục liên quan để sớm tiếp tục thực hiện dự án", lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay. Số phận dự án này rồi sẽ đi về đâu, khi để một dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp được triển khai một số hạng mục rồi "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất, khiến người dân bức xúc, cần sớm có câu trả lời.