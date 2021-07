Cảnh báo những chiêu thức lừa đảo trực tuyến đang nở rộ hiện nay

Bán tranh online, mất 300 triệu: Ngày 22/7/2021, công an quận Đống Đa (HN) đã khởi tố bị can Võ Văn Huy (22 tuổi,tỉnh Quảng Trị) về tội "chiếm đoạt tài sản". Trước đó, tháng 6/2021, Huy giả mua tranh của bà T., hứa trả tiền qua TK ngân hàng. Nhập xong thông tin tài khoản và mật khẩu vào đường link Huy yêu cầu, sau đó bà T., phát hiện bị mất 300 triệu đồng trong tài khoản. Giả nhân viên ngân hàng, yêu cầu mã OTP: Bằng thủ đoạn giả làm nhân viên ngân hàng, yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tài sản, tháng 5/2021, Lê Minh Hoàng, Trương Huy Cường, Lưu Quốc Toàn, cùng trú tại tỉnh Quảng Nam bị CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố, bắt giam.

Mất 1,2 tỷ vì nhập vào link zalo: Ngày 2/10/2020, N.V.Thắng nhắn tin qua Zalo xin thuê nhà và dụ bà Đ., click vào đường link lạ... để nhận tiền. Bà D., nhấp vào đường link thì 1,2 tỷ đồng tiết kiệm bị rút sạch. Tháng 3/2021, Thắng bị CATP HCM khởi tố. (Ảnh: NLĐ)

Mất tiền vì làm theo tin nhắn giả mạo ngân hàng: Ngày 19/1/2021, chị L.N.T.Q. (26 tuổi, ngụ Q.7, TP HCM) nhận được một tin nhắn từ hệ thống banking của Sacombank với nội dung: "Phat hien tai khoan cua ban dang nhap khac vung bat thuong, vui long dang nhap http://i-sacombank.com de xac nhan thong tin và thay doi mat khau". Nhập xong mã OTP chị bị trừ luôn 51 triệu đồng.

Thông tin được tặng thẻ điện thoại: Tháng 1/2021, chị P.T.T.D ở TP.HCM nhận được tin nhắn SMS banking của Sacombank: "...can xac nhan thong tin cua ban, hoan thanh thong tin duoc tang the 50k...". Ngay sau khi nhấp vào link thì TK của chị bị trừ 1 triệu. (Ảnh minh họa)

Hứa đặt cọc tiền nhà trọ qua mạng: H.T.Hoài (SN 1994, Nam Định) giả thuê nhà và dụ bà N.,(ở Q. Bình Thạnh) nhập số tài khoản ngân hàng, tên, địa chỉ và mã OTP để xác nhận qua một link lạ. Xong xuôi, TK ngân hàng của bà N., bị trừ 19 triệu đồng. Tháng 9/2020, H. bị CA Bình Thạnh (TP HCM) khởi tố, bắt giam.





Cú nhấp chuột bốc hơi 848 triệu: Ngày 21/3/2020 bà Hoa (ngụ quận 7, TP HCM) có nhận được tin nhắn đề nghị thuê nhà 6 tháng từ một tài khoản trên mạng xã hội. Và cũng với chiêu gửi tiền cọc qua tài khoản và chỉ một lần nhấn vào đường link lạ, bà Hoa đã mất luôn 848 triệu. (Ảnh minh họa)

Link giả của ngân hàng Exinbank: Tháng 2/2020, bà Trang (quận 7, TP HCM) sau khi đăng nhập vào đường link giả, tài khoản ngân hàng Eximbank đã bị chiếm đoạt 54 triệu đồng. >>> Mời quý vị xem thêm video sau: Hiện tượng mất tiền qua dịch vụ ví điện tử MoMo. Nguồn: VTV24

