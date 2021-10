Cận cảnh vụ bắt giữ 190 “quái xế” bốc đầu, lạng lách, đánh võng

Cụ thể, chiều 17/10, lợi dụng việc tỉnh Vĩnh Phúc mới nới lỏng một số biện pháp giãn cách và một số quy định phòng chống dịch, cũng là dịp cuối tuần, hàng trăm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 23 ở các huyện trong và ngoài tỉnh lại tập trung về Tam Đảo. Nhóm đối tượng này tổ chức điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao trên tuyến dường từ thị trấn Hợp Châu đi thị trấn Tam Đảo gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát quản lý hành chính, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh tiến hành tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong quá trình truy bắt, từ 14h30 đến 18h00 cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 190 trường hợp đi trên 95 xe mô tô có hành vi vi phạm. Công an huyện Tam Đảo đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. Gần đây, vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, trên địa bàn huyện Tam Đảo, nhất là tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu lên thị trấn Tam Đảo thường có đông thanh niên độ tuổi từ 16 đến 23 tụ tập, đánh võng, nẹt bô, đi thành từng đoàn, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu... có dấu hiệu tổ chức đua xe, gây mất ANTT tại địa bàn. Công an huyện Tam Đảo đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và ra quyết định xử phạt một số trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… Bên cạnh việc xử phạt, Công an huyện Tam Đảo phối hợp với gia đình, nhà trường, tổ dân phố… để tăng cường quản lý, giáo dục, răn đe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các thanh niên này. >>>> Xem thêm video: 2 nam thanh niên bốc đầu và cái kết.

