Cận cảnh triệt xóa sòng bạc đá gà giữa đồng nước ở An Giang

Công an tỉnh An Giang sáng 31/10 thông tin về vụ việc cho biết, khoảng 10h ngày 30/10, hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống giữa đồng nước thuộc tổ 9, khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên. Thời điểm trên, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên bất ngờ ập vào bắt giữ 28 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 25 xe mô tô và gần 100 triệu tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Theo cảnh sát, sòng bạc trên được các đối tượng tổ chức sử dụng nhiều lớp canh đường và dùng phương tiện thuỷ để đưa các con bạc ra tham gia sát phạt nên việc tiếp cận, triệt xoá gặp không ít khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt xoá thành công. Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng, để xử lý nghiêm trước pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV24

