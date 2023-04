Cận cảnh thuyền thiên nga chìm tại hồ Bạch Đằng, bé gái 7 tuổi tử vong

Lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Hải Dương) cho biết, vụ tai nạn khi bé gái tử vong do đuối nước xảy ra lúc 10h30 sáng 16/4 tại hồ Bạch Đằng (phường Quang Trung, TP Hải Dương). Trước thời xảy ra vụ tai nạn, vào lúc 10h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (trú tại xã Quang Minh, Gia Lộc) cùng con gái là cháu Lê Thị Thanh Tr. (SN 2016) và một người bạn là anh Vũ Trọng Đ. (trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã thuê thuyền thiên nga (do ông Phạm Xuân Đức ở TP Hải Dương quản lý) để dạo chơi trên hồ Bạch Đằng. (Hình ảnh cháu bé khi được đưa vào bờ trên một chiếc thuyền thiên nga khác) Khi cách bến thuyền khoảng 40m, chiếc thuyền thiên nga bất ngờ bị chìm. Theo ông Đức, khi phát hiện vụ việc, người quản lý bến thuyền đã nhảy xuống bơi ra cứu hộ. Đến khoảng 10h40 sáng cùng ngày, chị H cùng anh Đ và cháu Tr được đưa lên bờ. Quá trình di chuyển từ vị trí gặp nạn lên bờ, cháu Tr được sơ cứu. Tuy nhiên, dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (TP Hải Dương) cấp cứu nhưng cháu Tr đã không qua khỏi. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an thành phố Hải Dương để xác minh làm rõ nguyên nhân. Chiếc thuyền thiên nga cháu bé gặp nạn đã được trục vớt lên bờ. Quá trình trục vớt đã khiến đầu thuyền thiên nga bị hư hỏng. Người dân yêu cầu cần làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xem xét trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đang kiểm tra chiếc thuyền gặp nạn. Đạp vịt là vui chơi giải trí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị cho thuê thuyền thiên nga đã tạm dừng hoạt động. Một chiếc xuồng cứu hộ tại bến thuyền thiên nga. Những chiếc thuyền thiên nga tại đây đều đã cũ. Dịch vụ thuyền thiên nga được thông báo hoạt động trở lại từ 11/4, giá vé 50.000đồng/giờ gồm 2 người lớn và 1 trẻ em. Đến sáng 16/4 thì xảy ra vụ tai nạn trên. Video cháu bé được đưa vào bờ sau khi gặp nạn.

