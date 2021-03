Cận cảnh ô tô chở bật lửa bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 18

Chiều 9/3, thông tin từ Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên quốc lộ 18 đoạn qua TP.Chí Linh vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở bật lửa ga. Cụ thể, vào hồi 12h00 ngày 9/3, anh Nguyễn Đắc Chung (SN1993, trú tại thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe tải 34C-152.39 chở bật lửa ga đến km 32+850 trên quốc lộ 18 (phường Văn An, TP.Chí Linh, Hải Dương) thì xe bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện, lái xe nhanh chóng rời khỏi cabin và thông báo đến lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, chiếc xe và toàn bộ số bẩt lửa trên thùng đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Dù không có thiệt hại về người do lái xe nhanh chóng thoát ra nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Toàn bộ hàng hóa trên xe bị thiêu rụi. Đầu xe hư hỏng hoàn toàn. Bên trong thùng xe chỉ còn lại tàn tro. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại vụ cháy gây ra. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

