Cận cảnh nơi cách ly 80 cô trò trường Tiểu học Xuân Phương

Ngày 31/1, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, đến 3h sáng ngày 31/1, UBND quận đã được Chủ tịch TP. Hà Nội ủy quyền thành lập khu cách ly tập trung đặc thù. Địa điểm quận chọn thành lập khu cách ly tập trung đặc thù tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Có tổng cộng 80 học sinh và giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương đã cách ly tại trường, sau khi học sinh L.Đ.N.K. lớp 3E dương tính. Bệnh nhân L.Đ.N.K.là con của BN 1694 (công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng). Cháu K. hiện là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hiện tại, toàn bộ học sinh trong lớp và cô giáo chủ nhiệm được xác định là F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung. 80 học sinh và giáo viên này được xác định là F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân, bao gồm 45 học sinh cùng lớp 3 với bệnh nhân, 12 học sinh ngủ bán trú học cùng khối và giáo viên, nhân viên chăm sóc). Để đảm bảo công tác cách ly an toàn, giáo viên và học sinh yên tâm thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định, quận, phường, trường và các đơn vị liên quan họp khẩn đưa nhiều biện pháp. Số nhu yếu phẩm này được đặt tại bàn và được lực lượng chức năng chuyển giúp vào trong. Ghi nhận sáng ngày 31/1, cơ quan chức năng đã tiến hành lập rào chắn bên quanh khu vực trường Tiểu học Xuân Phương và hoàn thiện công tác biến ngôi trường này trở thành nơi cách ly tập trung. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, nhiều người thân của các em học sinh trong danh sách cách ly tập trung đã mang đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ sinh hoạt trong khu cách ly của các em. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm cho biết: "Do được tuyên truyền và nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm các biện pháp phòng dịch, HS lớp 3E ổn định tâm lý và chủ động thực hiện theo sự hướng dẫn của cô giáo và cán bộ y tế. Các con không lo lắng mà tích cực phối hợp với nhà trường. Việc cách ly tại trường cũng là yếu tố để học sinh và phụ huynh học sinh yên tâm, công tác phòng dịch của đơn vị được chủ động. Tinh thần là sẽ bảo đảm các điều kiện tốt nhất để an toàn phòng dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng". Buổi sáng cùng ngày, loa phát thanh phía trong trường cũng liên tục thông báo các nội quy trong khu cách ly. Được biết, việc chăm sóc cho các em nhỏ trong khu cách ly sẽ do các cô giáo và nhân viên chăm sóc.

