Cận cảnh ngày đầu tiên CSGT được dừng phương tiện dù không có lỗi

Sáng (15/5), thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục CSGT (bộ Công an), lực lượng CSGT trên cả nước đã tiến hành ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội. Ghi nhận tại nút giao đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến (Hà Nội), đúng 6h ngày 15/5, lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 7 Phòng CSGT Thành phố đã huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc được dừng tất cả các xe được căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều lái xe vi phạm các lỗi như không mang giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách … Lực lượng CSGT được phép dừng, kiểm tra phương tiện mà không cần phát hiện lỗi ban đầu. Cũng theo ghi nhận, các tài xế đa phần đều chủ động chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tuân thủ pháp luật. Nhưng cũng còn vẫn còn một vài trường hợp điều khiển phương tiện mắc lỗi vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Đại uý Nguyễn Minh Đức – Phó Đội trưởng đội CSGT số 7 cho biết: “Đội CSGT số 7 đã tiến hành khảo sát các điểm có tình hình an toàn giao thông phức tạp để bố trí các tổ tuần tra, tổ công tác để kiểm tra, xử lý. Đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý". Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ. “Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh xử lý các lỗi gây nguy cơ tai nạn cao như đi sai làn đường, tránh vượt, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng…”, đại úy Đức cho biết thêm.

