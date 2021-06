Cận cảnh lô ma tuý khủng gửi từ Hà Lan về sân bay Nội Bài

Theo lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, đầu tháng 4/2021, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Tiến hành xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định ma túy được các đối tượng cất giấu trong hàng hóa rồi gửi về Việt Nam. Một trong số đối tượng nhận hàng có tên Phan Hữu Thành (SN 1991 ở Chí Linh, Hải Dương, có nhiều tiền án, tiền sự). Cùng thời gian trên lực lượng hải quan Hà Nội phát hiện một lô hàng, gồm 36 kiện trọng lượng hơn 400kg, được gửi từ Amsterdam - Hà Lan qua đường hàng không về Nội Bài. Trên bưu kiện có ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, một đối tượng trùng với thông tin đối tượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đấu tranh. Lực lượng chức năng tình nghi có 13 kiện hàng chứa ma túy. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan Hà Nội thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số HC421. Đồng thời giao trinh sát của Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cán bộ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ đường dây này. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy tên giả, địa chỉ giả, dùng số sim rác để giao nhận ma túy. Chính vì vậy, nếu phát hiện việc vận chuyển có bất thường, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận. Do đó, yêu cầu quan trọng của chuyên án là phải xây dựng kế hoạch tỷ mỉ, khẩn trương, và đặc biệt tránh “rút dây động rừng”. Từ thời điểm nhận thông tin đến khi phá án chỉ có 48 tiếng, vì vậy Ban chuyên án phải làm việc ngày đêm, chuyên án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn một, chiều 9/4/2021, tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Thị Thoa (SN 1997, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) thu giữ 12,7 kg ma túy. Tại Hải Dương, bắt quả tang Hoàng Hữu Thành, thu giữ 8,8 kg ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Thành khai còn 5 kiện hàng trong đó có 4 kiện chứa ma túy đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong 4 kiện chứa 27 kg ma túy. Quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã đồng loạt triển khai 6 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, chiều 13/4, tại Bình Dương, Ban Chuyên án bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996; trú tại Nghệ An) đang nhận một kiện hàng bên trong cất giấu 4,1kg ma túy và Nguyễn Duy Thường (SN 1999; trú tại Bình Phước) đang nhận 1 kiện hàng chứa 5 kg ma túy. Tại các địa điểm ở TP. HCM, Ban Chuyên án lần lượt bắt quả tang 4 đối tượng đang giao, nhận các kiện hàng bên trong chứa tổng cộng hơn 50kg ma tuý tổng hợp. Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Minh Hoàng (SN 1992, trú tại Quận 8, TP HCM), thu giữ 2,6 kg ma túy. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan. Đây là chuyên án có số lượng lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Cục CSĐT về tội phạm ma tuý thông tin thêm: "Đối với các đối tượng hiện ở các các nước châu Âu (Hà Lan, Đức…) thông qua kênh hợp tác quốc tế INTERPOL sẽ trao đổi thông tin, phối hợp, xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không". Hiện vụ ma tuý khủng gửi từ Hà Lan về sân bay Nội Bài đang đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt vụ chở 20kg ma túy từ Đồng Tháp lên TP.HCM. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Theo lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, đầu tháng 4/2021, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Tiến hành xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định ma túy được các đối tượng cất giấu trong hàng hóa rồi gửi về Việt Nam. Một trong số đối tượng nhận hàng có tên Phan Hữu Thành (SN 1991 ở Chí Linh, Hải Dương, có nhiều tiền án, tiền sự). Cùng thời gian trên lực lượng hải quan Hà Nội phát hiện một lô hàng, gồm 36 kiện trọng lượng hơn 400kg, được gửi từ Amsterdam - Hà Lan qua đường hàng không về Nội Bài. Trên bưu kiện có ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, một đối tượng trùng với thông tin đối tượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đấu tranh. Lực lượng chức năng tình nghi có 13 kiện hàng chứa ma túy. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan Hà Nội thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số HC421. Đồng thời giao trinh sát của Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cán bộ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ đường dây này. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy tên giả, địa chỉ giả, dùng số sim rác để giao nhận ma túy. Chính vì vậy, nếu phát hiện việc vận chuyển có bất thường, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận. Do đó, yêu cầu quan trọng của chuyên án là phải xây dựng kế hoạch tỷ mỉ, khẩn trương, và đặc biệt tránh “rút dây động rừng”. Từ thời điểm nhận thông tin đến khi phá án chỉ có 48 tiếng, vì vậy Ban chuyên án phải làm việc ngày đêm, chuyên án gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn một, chiều 9/4/2021, tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Thị Thoa (SN 1997, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) thu giữ 12,7 kg ma túy. Tại Hải Dương, bắt quả tang Hoàng Hữu Thành, thu giữ 8,8 kg ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Thành khai còn 5 kiện hàng trong đó có 4 kiện chứa ma túy đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong 4 kiện chứa 27 kg ma túy. Quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã đồng loạt triển khai 6 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, chiều 13/4, tại Bình Dương, Ban Chuyên án bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996; trú tại Nghệ An) đang nhận một kiện hàng bên trong cất giấu 4,1kg ma túy và Nguyễn Duy Thường (SN 1999; trú tại Bình Phước) đang nhận 1 kiện hàng chứa 5 kg ma túy. Tại các địa điểm ở TP. HCM, Ban Chuyên án lần lượt bắt quả tang 4 đối tượng đang giao, nhận các kiện hàng bên trong chứa tổng cộng hơn 50kg ma tuý tổng hợp. Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Minh Hoàng (SN 1992, trú tại Quận 8, TP HCM), thu giữ 2,6 kg ma túy. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan. Đây là chuyên án có số lượng lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Cục CSĐT về tội phạm ma tuý thông tin thêm: "Đối với các đối tượng hiện ở các các nước châu Âu (Hà Lan, Đức…) thông qua kênh hợp tác quốc tế INTERPOL sẽ trao đổi thông tin, phối hợp, xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không". Hiện vụ ma tuý khủng gửi từ Hà Lan về sân bay Nội Bài đang đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt vụ chở 20kg ma túy từ Đồng Tháp lên TP.HCM. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.