Cận cảnh khu trải nghiệm không phép Big Sun ở Hải Phòng

Khu du lịch Big Sun, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng rộng khoảng 6 ha, là tổ hợp nhà nghỉ dưỡng, hồ bơi vô cực, khu dịch vụ ăn uống, khu trải nghiệm và tổ chức sự kiện ngoài trời... Tổ hợp này nằm bên bờ sông Đa Độ, gần trụ sở UBND xã Hữu Bằng, cách trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy khoảng 1 km. Ngoài cổng vào có tấm biển đề Khu trải nghiệm Big Sun. Trên các trang mạng xã hội và tờ rơi, chủ nhân quảng bá đây là khu resort hiện đại bậc nhất Hải Phòng với nhiều dịch vụ ăn uống, lưu trú và trò chơi mạo hiểm... Muốn được trải nghiệm, khách mua vé 150.000 đồng/người (trẻ dưới một mét đi cùng gia đình được miễn phí), sau đó nếu sử dụng dịch vụ nào khách phải trả thêm tiền. Giá phòng nghỉ ban ngày là 600.000 đồng, nghỉ qua đêm 1,4-1,6 triệu đồng/phòng. Khu Big Sun do vợ chồng ông Lê Hoàng Sơn, trú quận Hải An, đầu tư xây dựng. Theo người dân địa phương, tổ hợp này được xây từ năm 2019, vừa xây vừa đón khách. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tổ hợp Big Sun được xây dựng hoàn toàn trên đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng đối với chủ cơ sở là vợ chồng ông Lê Hoàng Sơn, yêu cầu hoàn trả nguyên trạng đất, nhưng người này không chấp hành. Đặc biệt, các hoạt động thu phí, tham quan du lịch, lưu trú, trò chơi mạo hiểm... trong Big Sun chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thực địa vào ngày 5/6/2022, PV Báo Tri thức và Cuộc sống vẫn ghi nhận tại Big Sun vẫn ngang nhiên hoạt động, đón và tổ chức cho khách ngủ nghỉ, vui chơi, thách thức cơ quan quản lý nhà nước. Ngày 3/6/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã nghe các sở ngành, huyện Kiến Thụy báo cáo về việc chấp hành các quy định đầu tư xây dựng tại khu kinh doanh dịch vụ du lịch tổng hợp Hữu Bằng resort, khu trải nghiệm Big Sun ở xã Hữu Bằng và Sông Trăng Quán tại xã Thanh Sơn. Ông Tùng kết luận cả 3 khu kinh doanh, dịch vụ nêu trên đều sai phạm. UBND huyện Kiến Thụy, xã Thanh Sơn, xã Hữu Bằng, thị trấn Núi Đối và các nhà đầu tư có thiếu sót trong việc triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng. Trong đó, UBND huyện Kiến Thụy và các xã, thị trấn phát hiện sai phạm nhưng thiếu kiên quyết xử lý vi phạm. Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu huyện Kiến Thụy, xã Hữu Bằng, Thanh Sơn và thị trấn Núi Đối phải hoàn thành việc phá dỡ các công trình sai phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Đoàn Thanh tra được yêu cầu nhanh chóng ban hành kết luận, xác định rõ sai phạm, trách nhiệm, thiếu sót của các tổ chức, cá nhân, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6. Huyện Kiến Thụy tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn; xây dựng lộ trình thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Theo báo cáo nhanh của Đoàn thanh tra, Khu trải nhiệm Big Sun (thường được gọi là khu resort Big Sun, hiện đại bậc nhất Hải Phòng) do hộ bà Vũ Thị Lan Anh làm chủ đầu tư, xây dựng các công trình (nhà ở, hồ bơi, ao nuôi trồng thủy sản, cáp treo, trò chơi mạo hiểm...) trên diện tích đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản rộng hơn 42.000 m2 thuộc xã Hữu Bằng và thị trấn Núi Đối. Big Sun chưa hoạt động chính thức, chưa có văn bản đồng ý hoạt động khai thác văn hóa, du lịch, trải nghiệm giáo dục... Việc kinh doanh bằng các dịch vụ không phép cũng đang cho thấy tổ hợp Big Sun thu lợi bất chính, có dấu hiệu trốn thuế. Thiết nghĩ, chính quyền thành phố Hải Phòng cần phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm đất đai kéo dài tại khu tổ hợp dịch vụ Big Sun.

