Cận cảnh hiện trường vụ sập tường Chùa Tranh ở Hải Dương khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn sập tường dẫn đến chết người xảy ra tại chùa Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vào khoảng 8h sáng 13/3. Nạn nhân trong vụ việc là ông Vũ Thể Quân (SN 1962, trú tại thôn 3, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 14/3, ông Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã đã xuống hiện trường, kịp thời chỉ đạo công an xã, đại diện nhà chùa và các công nhân đang thi công đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chùa Tranh đang tu bổ lại một số hạng mục công trình. Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, đầu tiên chùa chỉ định tu sửa lại nhưng do phần gỗ bị mọt quá nhiều nên phần tu bổ nhiều hơn. Ông Đinh Văn Châu cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã đình chỉ việc thi công tu bổ công trình trên. Nói về thông tin nhà chùa tu bổ công trình khi chưa được phép, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Đình Tranh cho biết, UBND huyện đang yêu cầu UBND xã Đồng Tâm báo cáo vụ việc và sẽ thông tin sau cho báo chí. Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, chùa Tranh chưa phải là di tích được xếp hạng nên Sở không quản lý. Hiện trường bức tường bị sập. Số gỗ để tu bổ công trình được để bên cạnh chùa. Bức tường đổ sập dù gạch vẫn còn mới. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Ninh Giang làm rõ... >>> Mời độc giả xem thêm video Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. (Nguồn: VTV24).

