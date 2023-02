Cận cảnh hai Trung tâm đăng kiểm ngày đầu hoạt động trở lại

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 6h sáng ngày 15/2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã mở cửa hoạt động trở lại và đón lượng lớn phương tiện đến kiểm định. Hàng dài phương tiện nối đuôi nằm chờ kiểm định từ mép đường Quốc lộ 1A dẫn vào khu vực đăng kiểm của Trung tâm 29-01V. Các chủ xe kiểm tra kỹ thuật của phương tiện trước khi đưa vào trạm đăng kiểm. Chia sẻ với PV báo Tri thức & Cuộc sống, anh Hoàng Hải (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, anh đưa xe đến Trung tâm đăng kiểm 29-01V từ 7h sáng, sau 2 tiếng chờ đợi xe của anh mới được chuẩn bị đăng kiểm. Trước khi đến đây anh đã đưa xe đến một gara ô tô để bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa một số lỗi với hy vọng không bị "đánh trượt". Theo anh Vũ Ngọc Anh (trú tại quận Hoàng Mai), việc cơ quan chức năng cho mở lại các Trung tâm đăng kiểm sau khi phát hiện sai phạm là chủ trương, quyết định đúng đắn và hợp lý vì giải quyết được nhu cầu của người dân, tránh trường hợp phải xếp hàng chờ đợi dài ngày. Anh Thương, một chủ xe tải cho biết, xe của anh đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 1/2023 nhưng do không đăng kiểm được nên buộc phải "khoá" xe ở nhà. Sau khi biết thông tin Trung tâm 29-01V mở hoạt động trở lại sáng nay nên đã đến thực hiện đăng kiểm xe. Tại đây, các thủ tục kiểm định không rườm rà và thái độ của đăng kiểm viên cũng rất thoải mái.Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V cho biết, Trung tâm có 3 dây chuyền nhưng hiện chỉ hoạt động 1 dây chuyền do mới chỉ bố trí được 1 kíp vận hành. Tính đến 10h sáng 15/2, Trung tâm phát ra 70 phiếu tiếp nhận đăng kiểm xe và tiến hành kiểm định 9 phương tiện trong đó có 8 phương tiện đạt. Được biết, toàn bộ cán bộ, đăng kiểm viên, kỹ thuật của Trung tâm đăng kiểm 29-01V được huy động từ các trung tâm đăng kiểm khác, trong đó có cả ông Trường (Phó Giám đốc Trung tâm 29-02V). Trước khi vận hành lại dây chuyền kiểm định, trung tâm này đã phải trang bị lại số máy móc, thiết bị vì trước đó phần lớn các thiết bị của trung tâm bị cơ quan công an thu giữ, niêm phong để điều tra sai phạm. Hồ sơ kiểm định trong sáng 15/2 tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V. Mất 15 phút kiểm định xe, tài xế xe tải 29C-400.18 vui mừng nhận tem kiểm định. Tài xế này cho biết, đối với các phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, khâu đăng kiểm rất nhanh gọn và thuận lợi. Cũng trong sáng 15/2, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng được mở lại sau thời gian bị đóng cửa. Tại đây, lượng phương tiện cũng xếp dài chờ đợi kiểm định. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V được lắp đặt 4 dây chuyền kiểm định, tuy nhiên hiện chỉ có 1 dây chuyển hoạt động, phục vụ trở lại. Ông Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm 29-06V cho biết, trước khi hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã rà soát lại thiết bị, máy móc, đảm bảo kỹ thuật thực hiện kiểm định. Ngoài 5 cán bộ, đăng kiểm viên từ các Trung tâm đăng kiểm khác được huy động, còn có một số người diện được tại ngoại phục vụ điều tra. Trước đó, việc dừng hoạt động của Trung tâm đăng kiểm số 29-01V và 29-06V và một số trung tâm khác đã gây hiện tượng ùn tắc phương tiện khi đi kiểm định, ảnh hưởng tới nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp, gây tổn hại đến nền kinh tế xã hội (ách tắc trong hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT do nhiều phương tiện hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông hoặc có thể bị xử phạt oan do ùn tắc chưa được kiểm định). >>> Mời độc giả xem thêm video CA Bắc Ninh họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

