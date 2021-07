Cận cảnh gần 100 xe ô tô liên quan đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Chiều 4/7, đại tá Dương Văn Hiếu – Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết,Cơ quan điều tra đã tạm giữ Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ba đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1989, quê Hưng Yên), Nguyễn Hữu Tú (SN 1993) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, cùng ở Hà Nội) bị điều tra dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 31/5, anh Nguyễn Đình Thọ (SN 1973; quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova, màu đồng BKS 30E -588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Cảnh sát sau đó trích xuất dữ liệu định vị có trên chiếc xe ô tô Toyota Innova cho thấy, định vị chiếc xe này bị mất tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Đại tá Dương Văn Hiếu cho biết, Công an quận Cầu Giấy xác định rất có thể ổ nhóm tội phạm này sau khi trộm cắp tài sản đã đem chiếc ô tô đến Văn Giang, Hưng Yên để tháo định vị và tiêu thụ tài sản trộm cắp tại đây. Công an quận Cầu Giấy cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tung hàng chục trinh sát truy tìm ôtô bị đánh cắp. Sau gần một tháng, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe 7 chỗ bị tháo định vị tại garage Minh Quyết ở thị trấn huyện Văn Giang. Ngày 2/7, cảnh sát thu giữ chiếc Innova khi phương tiện đỗ trước ngôi nhà ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Công an quận Cầu Giấy đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm có 3 đối tượng Công với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Tú và Trung là hai đàn em thân tín dưới sự chỉ đạo của đối tượng Công. Kết quả điều tra cho thấy, cửa hàng gara ô tô Thành Công chuyên mua bán ô tô, cầm cố ô tô nợ ngân hàng, ô tô cho thuê, tự lái, không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang. Khi có khách cần cầm cố tài sản, Công trực tiếp là người nghe điện thoại, thoả thuận, sau đó chỉ đạo cho đối tượng Trung và Tú ra gặp khách cầm cố tại lối vào đường Ecopark Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, Trung và Tú sẽ định giá tài sản cầm cố và báo về cho đối tượng Công. Theo sự chỉ đạo của Công, Trung, Tú sẽ viết giấy nhận cọc tiền (giấy cho vay) cho khách, Công sẽ là người ở nhà chuyển tiền qua Internetbanking vào số tài khoản khách yêu cầu. Khi chuyển tiền xong, Trung và Tú sẽ lái xe đi tháo định vị ở các gara, khi tháo xong thì đưa xe về kho cất. Đối với xe cầm cố, Công ép khách trả lãi suất 4.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Đến hạn mà khách không nhận lại xe, Công sẽ thanh lý tài sản. Khi giao dịch hoàn tất, Trung và Tú lái xe đến garage để tháo định vị rồi đưa về cất giấu ở 12 bãi xe tại huyện Văn Giang và khu vực lân cận với số lượng xe lên đến gần 100 xe ô tô, các địa điểm này có người trông giữ, có lắp camera quan sát, nguỵ trang bí mật, khép kín, không tiếp xúc người lạ. Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Lê Hoàng Đạt (SN: 1991; HKTT: Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm việc. Có mặt tại cơ quan công an Đạt đã khai nhận rõ toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngày 3/7, từ lời khai của 4 nghi phạm, ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 12 địa điểm ở Hà Nội và Hưng Yên và thu giữ 80 ôtô các loại. Trong số này, cảnh sát xác định hơn 70 phương tiện được Công cầm cố. >>> Mời độc giả xem thêm video Báo động tình trạng trộm cắp tài sản trong chùa. Nguồn: VTV 1

