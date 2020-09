Cận cảnh dự án cải tạo lòng hồ 16 năm chưa xong giữa thủ đô

Dự án cải tạo Hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Quận Đống Đa) được kì vọng sẽ là điểm nhấn đô thị cho phường Văn Chương, tạo cảnh quan và sân chơi bổ ích cho người dân. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn và vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB) nên dự án bị chậm tiến độ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Đi dọc bờ hồ không thể tránh khỏi hố voi, ổ gà. Mùi hôi thối bốc lên rõ ràng, đặc biệt ngày nắng còn khó chịu hơn gấp bội. Các khu nhà tạm mọc ven hồ chưa được quy hoạch khiến cảnh quan hồ Linh Quang trở nên nhếch nhác, xấu xí. Lối vào dọc ngõ Văn Chương, người dân buôn bán tấp nập. Sạp hàng, xe đẩy được mở dọc bên đường ngay sát rào chắn khu vực cải tạo hồ. Nhiều điểm được tận dụng làm bãi tập kết xe rác, còn một góc khác được trưng dụng thành bãi để xe ôtô. Dự án cải tạo hồ Linh Quang có từ năm 2004, tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn và chậm giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng. Từ năm 2013 đến năm 2015 do chưa được thành phố bố trí vốn, dự án tạm dừng triển khai. Tình trạng chậm tiến độ của dự án gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến người dân. Ông Mạnh, một cư dân sống ngay sát hồ Linh Quang cho biết: “Dự án cải tạo đã có từ lâu, thời điểm bắt đầu dự án, đơn vị thi công đến làm được một góc hồ rồi không hiểu vì sao lại dừng. Theo kế hoạch thì trong năm nay, năm sau phải xong nhưng nhiều hộ còn chưa được đền bù xong, họ chưa chuyển đi đâu được". Ông Mạnh cho biết thêm: "Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm và mong muốn hồ sẽ được cải tạo để cho người dân có chỗ vui chơi, tập thể dục. Nhưng giờ hồ vẫn tiếp tục ô nhiễm còn người dân thì chẳng biết kêu ai. Người dân quanh khu vực đều có nguyện vọng chung là làm sao cho hết ô nhiễm để cuộc sống bớt bị ảnh hưởng". Được biết, có tổng số 208 hộ dân trong diện phải GPMB để triển khai dự án, hiện đã thu hồi hết 92 hộ, 116 hộ cắt xén, 179 hộ đã nhận tiền. Số đã bàn giao mặt bằng là 188 hộ, còn lại 20 hộ trong đó 7 hộ cắt xén; 11 hộ thu hồi hết, 1 hộ chưa nhận tiền đã có quyết định bán nhà nhưng không nhận nhà tái định cư, 10 hộ được xét tái định cư nhưng quỹ nhà chưa hoàn thành. Công trường ngổn ngang, máy móc thi công công trình thì "đắp chiếu" Rác thải từ những hộ dân lấn chiếm gây ô nhiễm nặng hồ Linh Quang Công trường thi công dở được các công nhân tận dụng làm bãi trông giữ xe để thu phí... Khi được hỏi về tiến độ cải tạo hồ Linh Quang, nhiều cụ ông xung sống sung quanh hồ lắc đầu ngao ngán bởi dự án cải tạo một hồ không có diện tích quá lớn mà hơn 16 năm trời chưa xong. Mặt nước lòng hồ đen nghịt, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Theo tìm hiểu của PV, tháng 5/2020, BQLDA đã tổ chức họp lên ngành với UBND quận Đống Đa, Sở Xây dựng… để kiểm tra, xác nhận những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai dự án. Đồng thời đưa ra mốc thời gian dự kiến hoàn thành, bàn giao dự án vào tháng 6/2021. Thông tin với báo chí, Chủ tịch UBND phường Văn Chương cho biết rằng thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa, để trao đổi về các nội dung và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ dự án. Anh Lâm người dân phường Văn Chương chia sẻ: “Việc hồ Linh Quang chậm triển khai nhiều năm gây ra hàng loạt vấn đề về ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng… Rất mong các cấp chính quyền cũng như chủ đầu tư sớm triển khai, hoàn thiện để hồ Linh Quang được cải tạo xanh, sạch, đẹp theo đúng nguyện vọng của nhân dân”. Video: Những điểm đến đẹp nhất Hà Nội nếu đến hà nội nhớ ghé thăm?

