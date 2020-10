Cận cảnh bão số 9 áp sát các tỉnh miền Trung, 2 người chết

Sáng nay (28/10), tại thành phố Đà Nẵng gió rật giật mạnh, đặc biệt, tại các tuyến đường ven biển, gió giật mạnh, mưa to, sóng biển cao khoảng 3-4 mét. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+) Cầu sông Hàn bị chặn, cấm người di chuyển. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+) Một số tuyến đường tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cây bị đổ ngã.(Ảnh: TTXVN/Vietnam+) Đường ven biển Võ Nguyên Giáp gió giật, rít mạnh, sóng cao khoảng 3-5 mét. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+) Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi , do ảnh hưởng của bão số 9, một số cổng chào, biển quảng cáo, pano, cây xanh ven đường đã bị ngã, đổ. (Ảnh: Pháp Luật Việt Nam). Một biển quảng cáo quán ăn ở xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị rơi do ảnh hưởng bão số 9. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam. Cổng chào chợ ẩm thực Châu Ổ bị đổ.... (Ảnh: Pháp Luật Việt Nam). Cây ven đường bị ngã đổ. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi đã có 2 người chết khi đang chằng chống nhà nhằm ứng phó với bão số 9. Một trong số đó là nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành). Anh Hiệp bị ngã chết vào chiều ngày 27/10 khi đang chằng chống nhà để ứng phó với bão lũ. Anh Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi), người dân tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết anh và 3 người trong gia đình đã dời nhà đi tránh bão tại một khách sạn kiên cố trong phường từ 19h tối qua. “Chưa bao giờ thấy gió mạnh như thế này. Bão chưa vào mà đã như vậy, bão vô nữa không biết ra sao”, anh Sơn chia sẻ trong lúc theo dõi tình hình cơn bão qua cửa sổ khách sạn. (Ảnh: Zing.vn) Nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi đã bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Zing.vn. >>> Xem thêm video: Xây hầm trú bão số 9. Nguồn: VTV 1.

