Cấm mang vật nuôi dạo biển: Ngán cảnh thả chó khắp nơi

UBND TP Nha Trang vừa có văn bản giao Đội Thanh niên xung kích, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phối hợp với UBND xã, phường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trường hợp người dân mang theo động vật nuôi đi dạo khu vực công viên, bờ biển không đúng quy định hoặc xuống tắm chung với người dưới biển. (Ảnh Thanh Niên) Chó chạy rông trên bờ biển Nha Trang. Ảnh Thanh Niên. Một người dân dẫn chó đi dạo ở công viên bờ biển. Ảnh Thanh Niên. Tại Hà Nội, cũng không khó để bắt gặp hình ảnh những con chó đi lại tự do trên đường, nơi công cộng, nhưng không rọ mõm, không dây xích, không người dắt... Ghi nhận tại hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) hàng ngày có tới hàng chục con chó được người dân thả rông, không rọ mõm chạy xung quanh hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Không chỉ gây nguy cơ mất an toàn, những con chó thả rông còn gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh công cộng. Tại đường Tân Mai (quận Hoàng Mai), một con chó không rọ mõm, không xích phóng uế ngay giữa đường. Tại Đà Nẵng, tình trạng chó thả rông cũng nhan nhản. Người dân vô tư mang vật nuôi của mình đến nơi công cộng mà không có dây xích, rọ mõm. (Ảnh: Lao Động) Chó thả rông, không được rọ mõm vẫn ngang nhiên chạy ngoài đường, tại các khu vực dân cư, nơi đông người qua lại tạo nên những lo lắng cho nhiều người. (Ảnh Lao Động) Nhiều tuyến đường của TP HCM, cứ 50-70m lại dễ dàng bắt gặp một "cậu vàng" đi lại trên đường không rọ mõm, không dây xích.. (Ảnh Lao Động) Nhiều người dân khó chịu trước tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi. (Ảnh Lao Động) Theo Nghị định 144 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng. Thế nhưng, việc chó thả rông nơi công viên, vườn hoa, đường phố... cho thấy việc xử phạt chưa nghiêm dẫn đến nhiều phiền phức cho người dân như bị chó cắn, gây sợ hãi hoặc mất vệ sinh nơi công cộng... Vì vậy, các quy định cần được thực thi nghiêm và thường xuyên mới tạo thói quen văn minh trong cộng đồng. (Ảnh Lao Động)

