Cái chết oan khuất của người phụ nữ bán dâm sau khi đi khách

Đêm muộn ngày 2/12/2021, hàng xóm thấy cửa phòng trọ hé mở mà không thấy có động tĩnh gì nên đến kiểm tra, thì thấy bà D.T.Y (SN 1965, quê Hà Nội) chết bất thường. Tin về cái chết trong xóm lao động được cấp báo đến cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an nhân dân) Khám nghiệm tử thi phát hiện các dấu hiệu của hiện tượng suy hô hấp do bị ngạt. Trên thi thể nạn nhân không có các dấu vết thương tích do hung khí gây ra. Điều này dẫn tới nhận định hung thủ đã sát hại bà Y. bằng tay không, cụ thể là bóp cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở. Nạn nhân bị giết trước đó khoảng 6 giờ, tức là khoảng từ 18 đến 19h ngày 2/12/2021. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Từ những dấu vết để lại hiện trường và trên thi thể nạn nhân, lực lượng phá án đi đến nhận định, kẻ thủ ác không phải đối tượng chuyên nghiệp, không có dự mưu sát hại nạn nhân từ trước, mà án mạng có thể đã xảy ra do những mâu thuẫn bột phát nhất thời. Hàng ngày bà Y. rất ít tiếp xúc với cư dân xóm trọ, không quan hệ thân thiết với ai, nên mọi người đều không biết nhân thân lai lịch hay công việc của bà, cũng không có đăng ký tạm trú. Tại hiện trường phát hiện có một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, nhưng những tin nhắn trao đổi của nạn nhân trên mạng xã hội, các cuộc gọi đi và đến trước thời điểm nạn nhân tử vong đều đã bị xóa. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Chiếc bao cao su chứa tinh dịch thu tại hiện trường cho thấy hung thủ đã có quan hệ tình dục với nạn nhân trước khi gây án. Đây cũng chính là mẫu so sánh để truy tìm hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương đã cử một tổ công tác ra Hà Nội để xác minh các mối quan hệ và cuộc sống của nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh việc rà soát, trích xuất camera an ninh trên các đường dẫn đến khu nhà trọ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Kết quả đã xác định khoảng 19h ngày 2/12, có một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần cộc, áo khoác màu lông chuột, đi xe máy Airblade màu đỏ đến xóm trọ rồi vào phòng bà Y., ở đó hơn 1 tiếng sau thì đi ra. Người dân xóm trọ không biết nam giới này là ai, nhưng qua trang phục, có thể thấy đó là người địa phương, ở không xa khu vực hiện trường. Lúc này, việc rà soát camera để dựng lộ trình di chuyển của nghi phạm được triển khai đồng loạt. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) May mắn có một camera ghi lại được vài chữ số trên BKS chiếc xe máy của đối tượng. Qua phân tích hình ảnh, đọc được 3 số đầu, còn 2 số cuối phán đoán. Sau đó, chủ nhân của hơn 20 chiếc xe có đặc điểm, dãy số phù hợp đã được gọi hỏi, xác minh, nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Tiếp tục rà soát tất cả các tuyến đường ra vào hiện trường, cuối cùng lực lượng truy xét đã phát hiện chiếc xe di chuyển về phía phường Tân Bình thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cách hiện trường vụ án khoảng 20km) rồi mất dấu. Lực lượng phá án liền tập trung tối đa quân lực, phối hợp với Công an địa phương tổ chức truy tìm chủ nhân của chiếc xe. Kết quả đã truy ra người sở hữu chiếc xe Airblade có đặc điểm phù hợp, nhưng đó lại là một phụ nữ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Bí mật xác minh, các trinh sát phát hiện người đàn bà này có một cậu em trai tên là Nguyễn Minh Nhựt - (SN 1995; ngụ phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, làm nghề giao gà). Thỉnh thoảng Nhật có mượn xe của chị gái. Chưa hết, chiếc mũ bảo hiểm của Nhựt khá giống với hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm của nghi can mà camera đã ghi lại. Nhựt đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi được yêu cầu giải trình về việc sử dụng thời gian trong ngày 2/12 và lý giải về vết thương trên mặt, dấu vết nghi máu trên chiếc áo màu lông chuột…Nhật đã phải thừa nhận hành vi giết hại bà D.T.Y. Theo đó, khoảng 18h ngày 2/12/2021, sau khi đi xe BKS 61D1- 605.62 giao gà tại ngã 3 Vũng Tàu về đến phường Tân Bình, TP Dĩ An, Nhật nảy sinh ý định tìm gái bán dâm. Vì trước đây Nhựt đã 2 lần mua dâm bà Y., nên gã đã nhắn tin thỏa thuận về giá cả. Bà Y. đưa ra yêu cầu mỗi lần mua dâm Nhựt phải trả 300 nghìn đồng và phải "bo" thêm 200 nghìn nữa. Nhật đồng ý và đi xe tới phòng trọ của bà Y. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Xong xuôi, Nhựt không đồng ý "bo" thêm tiền cho bà Y. như đã thỏa thuận, nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, bà Y. đã cắn vào cằm Nhựt. Bực tức vì bị đau nên Nhựt đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân cho đến lúc thấy bà Y. tắt thở gã mới buông tay. Sau đó Nhật lấy tiền và 2 điện thoại của bà Y. rồi ra xe chạy thẳng về nhà cất giấu rồi lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng phá án phát hiện, bắt giữ. Giám định ADN trong các mẫu vật thu được ở hiện trường vụ án, đối chiếu với ADN của đối tượng Nguyễn Minh Nhật, kết quả có sự đồng nhất về kiểu gen, đủ căn cứ khẳng định Nhựt chính là thủ phạm của vụ án. Ngày 7/7/2022, tòa án tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt mức án 18 năm tù về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hình phạt bị cáo Nhựt phải chấp hành là 21 năm tù.

