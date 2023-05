Cái chết của người phụ nữ mang bầu lộ án mạng từ sự nhỏ nhen

Đêm 22/10/2011, người dân địa phương phát hiện một thi thể tại khu vực đồi 95 (thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) nên báo cho cơ quan công an. Công an huyện Bố Trạch xác định thi thể trên là của nữ giới, bằng mắt thường có thể thấy người này đang mang thai ở những tháng cuối cùng. Hiện trường vụ việc là một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, chính vì thế bước đầu chưa thể tìm được nhân chứng biết việc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các cán bộ thuộc đơn vị kỹ thuật hình sự sau khi xem xét tử thi đã phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân. Xung quanh nơi người phụ nữ tử vong có sự xáo trộn, chứng tỏ trước đấy đã xảy ra vật lộn. Công an còn tìm thấy những vết cỏ bị trượt, chứng tỏ nạn nhân bị hung thủ kéo trên mặt đất đến địa điểm phi tang. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Zing.vn) Mở rộng hiện trường, đơn vị khám nghiệm phát hiện nhiều vết máu, vết giày, dép in trên mặt đất, ngoài ra còn có những dấu vết sinh học. Căn cứ vào thương tích của nạn nhân, các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Bình nhận định hung thủ đã ra tay rất quyết liệt, chứng tỏ giữa hai người có mâu thuẫn lớn. Nạn nhân ngay sau đó cũng được làm rõ là chị Nguyễn Thị Mỹ N. (SN 1993, trú tại thị trấn Hoàng Lão, Bố Trạch, Quảng Bình). (Ảnh minh họa, nguồn CAND) Khi tìm hiểu sâu về nhân thân nạn nhân, lực lượng điều tra được biết chị N đã có gia đình và đang mang thai ở tháng thứ 8. Vợ chồng chị N có một quán cà phê khá đông khách tại thị trấn Hoàng Lão. Theo người dân, vợ chồng chị N sống hòa thuận, chưa từng cãi vã, mâu thuẫn với nhau cũng như với người xung quanh. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo trình bày của gia đình, chiều tối 22/10 chị N ra khỏi nhà, trên người có đồ trang sức là đôi bông tai, một điện thoại di động. Tuy nhiên, thời điểm chị này được phát hiện tử vong, số tài sản trên đã không còn. Chi tiết này khiến lực lượng điều tra đi đến một nhận định, đây có thể là vụ án giết người, cướp của. Khi xác minh, công an nhận thấy chị N cùng chồng kinh doanh quán cà phê và chưa từng vay nợ bất cứ ai. Bản thân nạn nhân từ lúc mang thai cũng ít đi lại, tiếp xúc nên chẳng nảy sinh mâu thuẫn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại hiện trường vụ án, công an phát hiện ra một vài vết thương trên cơ thể nạn nhân khá nông, nhiều khả năng để lại sau quá trình vật lộn. Thêm vào đó, có vài vết dép phụ nữ in trên đất. Từ những căn cứ này, bước đầu Công an tỉnh Quảng Bình đưa ra nhận định, nghi phạm có thể có nữ giới. Từ đây, những hướng điều tra đã được cụ thể hơn. Chồng chị N cho biết, vào chiều tối 22/10, anh này cùng vợ và vài nhân viên quán ngồi xem phim. Lúc đó, 1 nhân viên có mượn điện thoại của chị N để chơi game thì có một cuộc gọi với tên danh bạ là N.Y. Sau khi nghe, chị N đã ra khỏi quán và kể từ đó không quay về. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng. Qua sàng lọc, Công an phát hiện chị N có một người bạn rất thân có tên là N.Y. Tuy nhiên, đã từ rất lâu hai người này không gặp nhau và thời điểm xảy ra vụ án, N.Y đang đi học ở xa. Tiếp tục rà soát, công an tìm thấy một người khác trùng tên N.Y, cũng có quan hệ với chị N. Thế nhưng người này có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, không liên quan gì đến cái chết của chị N.

(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bằng công tác nghiệp vụ, công an cũng "lần" ra số điện thoại đã gọi cho chị N. vào tối 22/10/2011. Chủ nhân của số máy nói trên là Hồ Nhật Linh, một cô gái trẻ, là bạn học cấp ba với cả hai vợ chồng chị N. Thời còn đi học, vợ chồng chị N và Linh chơi khá thân thiết. Cả chị N và Linh đều có tình cảm với anh H (chồng chị N hiện tại). Những tưởng, những thứ tình cảm tuổi học trò sẽ đẹp đẽ và trong sáng, ai ngờ Linh lại trở nên ghen tuông, bất mãn khi thấy anh H dành nhiều tình cảm hơn cho chị N. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kể từ đó, nhiều lần Linh có ý định "dằn mặt" chị N. Sau này Linh lao vào con đường chơi bời, lêu lổng. Vốn được gắn mác "người đẹp chân dài" nên Linh có nhiều bạn. Hậu quả của những cuộc đi chơi này là Linh mang thai ngoài ý muốn. Không được thừa nhận, Linh đã một mình sinh và nuôi con. Kể từ đó, người phụ nữ này trở nên hằn học, ghen tức với chị N. Trong đầu Linh đã nảy sinh ý định trả thù. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xác định Linh chính là nghi phạm, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập cô gái này lên làm việc. Ban đầu, Linh cương quyết phủ nhận với thái độ hết sức lì lợm. Tiến hành khám nhà đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện điện thoại và đôi bông tại của chị N. Ngoài ra, công an còn tìm thấy một chiếc dùi đục, nghi là hung khí gây án, chiếc quần còn dính máu của Linh. Linh khai do oán giận chị N nên đã mua số sim điện thoại rồi giả làm bạn thân chị N để "dụ" chị này ra ngoài vào tối 22/10. Khi gặp nhau tại khu vực vắng, Linh đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chị N dù biết bạn mình đang mang thai. Gây án xong, Linh bỏ về nhà và sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ. Tại phiên xét xử sau đó, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Linh phải chấp nhận hình phạt chung cho 2 tội danh "Giết người" và "cướp tài sản" là chung thân. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

