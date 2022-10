Cái chết của cậu bé mồ côi và bí ẩn phía sau tội ác

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 12/4/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một trường hợp đến cấp cứu. Cháu bé tên Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị một vết thương lớn trên vùng đầu, mặt. Chụp CT phát hiện nạn nhân tụ máu não, trên cơ thể có vài vết bầm tím. (Ảnh Báo Thanh tra) Người nhà cho biết, tối cùng ngày, cháu bị ngã khi đang cầm dao trong nhà bếp nên gây ra thương tích như trên. Do tình trạng quá nặng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã cho chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trên chuyến xe cấp cứu ấy, một bác sĩ thấy có nhiều điều đáng ngờ, nhất là cơ chế để hình thành nên vết thương của bệnh nhân. (Ảnh minh họa) Bác sĩ quyết định gọi điện để báo lại những nghi vấn về hiện trạng của cháu cho Công an huyện Cẩm Xuyên. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã lập tức vào cuộc. (Nguồn ảnh: Internet) Khi trinh sát rà soát tại xóm Bắc Thành (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) thì được biết cháu Nguyễn Hữu T. (16 tuổi) là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sinh sống với vợ chồng người cậu ruột tên Nguyễn Trọng Đoàn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Phụ Nữ Việt Nam) Một tổ công tác của Công an huyện Cẩm Xuyên được cử đến Trạm Y tế xã Cẩm Dương thì được nhân viên y tế tại đây xác nhận cháu T. đến cấp cứu ban đầu với vết thương trên vùng đầu, mặt. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận có trường hợp cháu Nguyễn Hữu T. (16 tuổi, ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) đến cấp cứu trong tình trạng rất nặng. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Công an huyện Cẩm Xuyên sau khi tiếp cận được với hồ sơ, bệnh án của cháu T. đã bắt đầu có những cơ sở để tin rằng những gì bác sĩ trình báo là có căn cứ. Ít ngày sau, công an nhận được tin báo, Bệnh viện Việt Đức xác định cháu T. đã chết não, không có khả năng phục hồi. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Một khó khăn khác lại xảy đến, mặc dù cháu T. được kết luận đã chết não, bệnh viện cho về để lo "hậu sự", nhưng gia đình muốn để thêm vài ngày, đợi người thân từ miền Nam ra. Tình huống này khiến lực lượng công an không thể tiếp cận thi thể nhằm giám định, xác minh các thương tích của cháu T. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Qua thu thập và đánh giá toàn bộ thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên tin rằng việc cháu T. tử vong chắc chắn không thể là một tai nạn tự ngã như người nhà khai nhận. Một tổ trinh sát bí mật tiếp cận ngôi nhà mà cháu T. đang sinh sống cùng người cậu ruột. Khi quan sát căn bếp, các trinh sát nhận định với diện tích hẹp, không có đồ vật vướng víu thì việc cháu T. ngã tới mức gây ra vết thương nghiêm trọng như trên là khó có thể xảy ra, kể cả là trên tay cậu bé có cầm dao. (Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc) Trong quá trình thu thập chứng cứ, trinh sát được một người hàng xóm cho biết, tối 12/4 có nghe thấy tiếng ầm ĩ bên nhà Đoàn, còn vì sao thì người này không nắm được. Công an cũng xác định, thời điểm vụ việc xảy ra, chỉ có vợ chồng ông Đoàn và cháu T. ở nhà.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Kết quả điều tra cho thấy, ngày xảy ra vụ việc, T. đi học rồi về nhà bình thường, không xảy ra va chạm với ai. Như vậy, việc T. gặp nạn dù ở hình thức nào cũng chắc chắn diễn ra trong căn nhà của người cậu ruột. T. là đứa trẻ khá ngoan ngoãn, học hành cố gắng và tuyệt nhiên không mâu thuẫn với ai. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Cũng lúc này, một nguồn tin cho hay, khi sinh sống với cậu ruột, T. thường bị ông Đoàn mắng chửi, có lần còn đánh đập. Hướng chú ý được chuyển vào người cậu ruột của nạn nhân. Điều đáng lưu ý là sau khi cho vợ đưa cháu T. đi cấp cứu, Đoàn quay về nhà sắp xếp va li rồi đi du lịch theo đúng lịch có sẵn từ trước. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi Đoàn quay trở về nhà một cách rất "tự nhiên", công an đã có mặt và mời anh ta lên trụ sở để làm việc. Tất nhiên, Đoàn hoàn toàn bình thản và một mực khai nhận cháu T bị thương sau đó tử vong là do tự ngã trong nhà bếp. Bản thân vợ Đoàn, khi làm việc với công an cũng khai như thế. (Ảnh Báo Hà Tĩnh) Cùng thời điểm này, qua các biện pháp vận động, thuyết phục, gia đình cháu T. đã đồng ý để cơ quan công an tiến hành khám nghiệm pháp y. Đúng như dự đoán, vết thương của cháu T là do vật sắc nhọn, bản rộng và có lực lớn. Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại bếp nhà Đoàn một con dao, khi giám định đã phát hiện ra mẫu máu còn bám dính trên đó là máu của cháu T. Con dao này cũng hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên vùng đầu, mặt nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Suốt nhiều ngày đấu tranh, khai thác và củng cố chứng cứ, cuối cùng các điều tra viên cũng khiến Đoàn phải khai nhận về tội ác của mình. Đoàn khai, chiều 12/4/2019 anh ta có mời vài người khách về nhà ăn cơm, uống rượu. Sau khi khách về hết, nghe vợ nói mất một số tiền tiết kiệm nên Đoàn đứng dậy, đi ra phía bếp. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Lúc này, cháu T. đang làm việc nhà, Đoàn tra hỏi cháu về việc mất tiền. Cháu T. không nhận. Bực tức, Đoàn vớ con dao và dọa nếu cháu T. không trả anh ta sẽ chém. Cháu T. một lần nữa phủ nhận. Tức thì, Đoàn vung tay chém một nhát vào vùng đầu, mặt cháu T. Cháu T. chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngã vật ra đất. Vợ Đoàn đang ở phía vườn nhà, nghe tiếng động chạy vào thì đã thấy T. nằm bất động bên vũng máu. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Đoàn rất bình tĩnh bảo với vợ rằng mình "nhỡ tay" rồi dặn vợ nếu ai hỏi thì bảo cháu T tự ngã. Sau đó, hai vợ chồng Đoàn đưa cháu T đi cấp cứu. Lời khai của Đoàn trùng khớp với những dấu hiệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, quá trình khám nghiệm pháp y nạn nhân. Từ đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có đủ căn cứ để khẳng định, Đoàn đã ra tay sát hại cháu T vào tối 12/4/2019. Tháng 9/2019, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa Đoàn ra xét xử. Căn cứ vào lời khai trước tòa, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1967, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) 8 năm tù. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

