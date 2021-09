Buôn lậu 200 triệu lít xăng giả: Nhiều cán bộ bị mua chuộc để “bảo kê”

Tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả đấu tranh giai đoạn 1 Chuyên án về đường dây buôn lậu xăng giả do Công an tỉnh này chủ trì đấu tranh và được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc phá "đại án" xăng giả đã "bẻ gãy" đường dây buôn lậu xuyên quốc gia cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng... Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và từ tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu để làm bình phong; thuê các kho chứa dọc theo các tuyến đường sông và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng để hoạt động buôn lậu xăng, dầu. Các đối tượng đã mua các tàu viễn dương có tải trọng lớn từ 3.000 đến 5.000 tấn, giao dịch mua xăng lậu, xăng giả từ nước ngoài rồi vận chuyển về phao số 0. Tại phao số 0, các đối tượng sử dụng các loại hóa chất, bột màu để pha chế thành xăng giả RON A95, sau đó vận chuyển vào nội địa, đến địa điểm tập kết là ụ nổi giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ ụ nổi này, các đối tượng tiếp tục bơm xăng lậu, xăng giả qua các tàu thủy đem về các kho chứa dọc theo các tuyến đường sông, sau đó cấp cho các xe bồn, xe đầu kéo chở đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam. “Hàng ngày, các đối tượng đã cung cấp trên một triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng ra thị trường. Hành vi buôn lậu của các đối tượng đã làm lũng đoạn kinh tế đất nước, gây thất thu ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng quốc gia", Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho biết. Kết quả giám định các mẫu xăng cho thấy đều có chứa thành phần MTBE (là chất kích RON), có hàm lượng trung bình vượt ngưỡng quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam, làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng trên đều làm giả xăng RON A95. Hành vi làm giả xăng gây tác hại rất lớn đối với người tiêu dùng; khi sử dụng xăng giả, các phương tiện sẽ bị giảm công suất và tuổi thọ; động cơ của xe sẽ bị nóng lên bất thường. Quá trình này diễn ra lâu ngày sẽ khiến các bộ phận của động cơ hư hỏng, gây chập điện và cháy nổ, nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và gây ra tai nạn giao thông. Đáng chú ý, để hoạt động được với quy mô như trên, ngoài các thủ đoạn tinh vi, phức tạp, các đối tượng đã khống chế, mua chuộc nhiều cá nhân của các lực lượng có chức năng phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu trên biển tại nhiều vùng, nhiều tỉnh để những người này bảo kê, bao che cho hoạt động phạm tội. Sau thời gian tổ chức trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an giao Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức phá án. Quá trình phá án đã bắt quả tang các tàu thủy trọng tải lớn đang vận chuyển xăng lậu trên các tuyến cửa biển và đường sông; bắt quả tang các đối tượng đang pha chế xăng giả tại ụ nổi; đồng thời, đồng loạt khám xét trên 60 địa điểm mà các đối tượng làm nơi pha chế, kinh doanh xăng giả, xăng lậu tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo: Trong chuyên án, ngoài đấu tranh với tội phạm kinh tế thì phải thực hiện cho bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "phải đấu tranh, xử lý chống tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng phòng, chống tham nhũng". Cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sự phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để khởi tố 13 bị can trong Chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng. Các đối tượng trong vụ án. "Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã đưa ra trên 200 triệu lít xăng lậu, xăng giả ra ngoài thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Chuyên án đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng và kê biên tài sản do các bị can phạm tội mà có, với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án", Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho hay.

