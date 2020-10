Bồng con đấm vợ như giáng “đòn thù”: Bêu các gã chồng vũ phu

Chồng tay bế con nhỏ đấm vợ dã man: Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người chồng vừa bế con nhỏ, vừa đấm đá vợ dã man đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Theo đó, sự việc được ghi lại ở sảnh một chung cư thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngay khi bước xuống từ xe ô tô, người chồng bắt đầu lao vào người vợ, vừa chửi bới, vừa đấm đá túi bụi. Trước sự hung hãn của anh chồng, người đi đường cũng không khỏi ái ngại. Mãi đến khi có người can ngăn, người chồng mới bớt các hành động bạo lực. Chồng đánh vợ đến chết vì ghen: Ngày 2/10, Công an TP Cần Thơ (Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, trong quá trình chung sống cùng vợ là bà L.T.M.H. (44 tuổi, làm nghề đưa đò), hai người xảy ra ghen tuông vì Tâm cho rằng vợ quen người khác. Đêm 21/9, sau khi nhậu say, Tâm về nhà gây chuyện và đuổi đánh bà H. khiến nạn nhân tử vong. Chồng đánh vợ dã man ngay trên phố để bảo vệ nhân tình: Khoảng 16h chiều 15/9, người phụ nữ (đội mũ xanh) được cho là vợ đã chặn cô nàng bồ nhí (áo 2 dây đen) để chửi mắng và xảy ra giằng co trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Tuy nhiên, khi thấy nhân tình bị giật tóc, người đàn ông được cho là chồng (áo đen) lao vào để bảo vệ cô bồ. Trong lúc giằng co, người chồng còn bóp cổ, đẩy chị vợ ngã xuống đất để giúp người tình lên xe ô tô thoát khỏi lùm xùm. Đánh vợ khi không được phần cơm tối: Ngày 15/9, Nguyễn Trọng Hạnh, 41 tuổi, trú thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Tối 16/7, về nhà ở thôn Thượng Hà sau chầu nhậu, Hạnh thấy chị Thi không để dành cơm tối cho mình nên to tiếng. Anh ta sau đó dùng xẻng đánh vào lưng người vợ 41 tuổi rồi bỏ vào phòng ngủ. Chị Thi bị thương nặng, được người thân đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Bác sĩ kết luận nạn nhân vỡ thận trái cấp độ 4, tổn hại sức khỏe 14%. Không cho bế con, chồng túm tóc vợ đang bế bé 5 tháng tuổi giật ngã ngửa: Ngày 28/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, người phụ nữ bị bạo hành là chị N.T.T.C. (29 tuổi, trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), còn người hành hung chị C. là N.A.V. (37 tuổi, trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Theo công an, N.A.V. và chị N.T.T.C. có quan hệ tình cảm, chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng và có với nhau một bé gái 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, quá trình chung sống hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên khi chị C. sinh con được 2 tháng thì bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay. >>> Xem thêm video: Chồng đánh vợ giữa phố trước mặt con nhỏ gây bức xúc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Chồng tay bế con nhỏ đấm vợ dã man: Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người chồng vừa bế con nhỏ, vừa đấm đá vợ dã man đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Theo đó, sự việc được ghi lại ở sảnh một chung cư thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngay khi bước xuống từ xe ô tô, người chồng bắt đầu lao vào người vợ, vừa chửi bới, vừa đấm đá túi bụi. Trước sự hung hãn của anh chồng, người đi đường cũng không khỏi ái ngại. Mãi đến khi có người can ngăn, người chồng mới bớt các hành động bạo lực. Chồng đánh vợ đến chết vì ghen: Ngày 2/10, Công an TP Cần Thơ (Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, trong quá trình chung sống cùng vợ là bà L.T.M.H. (44 tuổi, làm nghề đưa đò), hai người xảy ra ghen tuông vì Tâm cho rằng vợ quen người khác. Đêm 21/9, sau khi nhậu say, Tâm về nhà gây chuyện và đuổi đánh bà H. khiến nạn nhân tử vong. Chồng đánh vợ dã man ngay trên phố để bảo vệ nhân tình: Khoảng 16h chiều 15/9, người phụ nữ (đội mũ xanh) được cho là vợ đã chặn cô nàng bồ nhí (áo 2 dây đen) để chửi mắng và xảy ra giằng co trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Tuy nhiên, khi thấy nhân tình bị giật tóc, người đàn ông được cho là chồng (áo đen) lao vào để bảo vệ cô bồ. Trong lúc giằng co, người chồng còn bóp cổ, đẩy chị vợ ngã xuống đất để giúp người tình lên xe ô tô thoát khỏi lùm xùm. Đánh vợ khi không được phần cơm tối: Ngày 15/9, Nguyễn Trọng Hạnh, 41 tuổi, trú thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Tối 16/7, về nhà ở thôn Thượng Hà sau chầu nhậu, Hạnh thấy chị Thi không để dành cơm tối cho mình nên to tiếng. Anh ta sau đó dùng xẻng đánh vào lưng người vợ 41 tuổi rồi bỏ vào phòng ngủ. Chị Thi bị thương nặng, được người thân đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Bác sĩ kết luận nạn nhân vỡ thận trái cấp độ 4, tổn hại sức khỏe 14%. Không cho bế con, chồng túm tóc vợ đang bế bé 5 tháng tuổi giật ngã ngửa: Ngày 28/6, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, người phụ nữ bị bạo hành là chị N.T.T.C. (29 tuổi, trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), còn người hành hung chị C. là N.A.V. (37 tuổi, trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Theo công an, N.A.V. và chị N.T.T.C. có quan hệ tình cảm, chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng và có với nhau một bé gái 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, quá trình chung sống hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên khi chị C. sinh con được 2 tháng thì bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay. >>> Xem thêm video: Chồng đánh vợ giữa phố trước mặt con nhỏ gây bức xúc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.