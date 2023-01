Bộ xương khô trong hang đá tố kẻ sát nhân sau 31 năm ẩn mình

Đầu tháng 7/2022, những người dân ở bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu phát hiện một miệng hang nhỏ nằm khuất sau những tán cây rừng rậm rạp. Lối vào cửa hang gần như bị bịt kín bởi dây leo. Khu vực hang núi nằm sâu trong rừng, ở vị trí gần như cheo leo trên vách dãy núi hiểm trở nhất. Chính vì vậy, dù sống nhiều năm ở đây nhưng ít người dân trong bản đặt chân lên tới đỉnh núi này. (Ảnh: CAND) Khi miệng hang được phát lộ, một số người dân đã đốt đuốc bò vào phía trong. Hang sâu lại nhỏ nên vô cùng ẩm thấp. Đang đi bỗng một người dân giẫm vào vật cứng nhưng khá giòn. Đưa bó đuốc soi xuống, người này tá hỏa khi phát hiện đó là mẩu xương ống tay của người. Vài bó đuốc chụm lại soi phát lộ một bộ xương người không còn nguyên vẹn nằm dưới sàn hang đá lạnh lẽo. Tin tức phát hiện một bộ xương người trong hang đá đã nhanh chóng được người dân bản cấp báo đến Cơ quan Công an. (Ảnh: CAND) Ngày 11/7, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an phát hiện thu giữ 1 chiếc áo phông cộc tay, cổ tròn màu xanh có nhiều vết rách. Trên nền hang đá lộ một phần xương, hiện trường còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Giadinh.net) Kiểm tra trên nền hang tại các hẻm có đất đá trôi xuống có một số mảnh xương, răng người và có dấu hiệu tử thi bị đất đá chôn lấp. Trên xương hộp sọ, phát hiện tại vùng chẩm có một vết nứt vỡ, mảnh xương rời lún sâu, kích thước dài 3,5cm, rộng 0,7cm, bờ mép nham nhở, chiều nằm ngang so với trục cơ thể. (Ảnh: CAND) Vùng thái dương trái có một vết lún vỡ, nhiều mảnh xương rời. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện một số xương cánh tay, xương cẳng tay, răng và một số xương sườn, xương cụt nằm bên trong áo phông cộc tay đang trong quá trình phân hủy không xác định được dấu vết tác động tổn thương. Đào sâu xuống phía dưới kéo dài khoảng 12m, phát hiện một đoạn xương đùi, không xác định được dấu hiệu bị tác động tổn thương. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh petrotimes) Căn cứ các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, các kết luận của các cơ quan giám định pháp y... Phòng CSHS xác định nạn nhân của vụ án là Phàn A Tải (SN 1973, nơi ĐKTT trước khi bị sát hại, tại bản Chu Lìn, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). (Ảnh: CAND) Qua những biện pháp nghiệp vụ đã xác định được khoảng 10 đối tượng nghi vấn. Ban chuyên án xác định tập trung vào nhóm đối tượng nghi vấn có quan hệ quen biết, mâu thuẫn với nạn nhân, đặc biệt là các đối tượng có tiếp xúc với nạn nhân và có nương ở xung quanh khu vực hiện trường phát hiện tử thi. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định Phàn A Chải (SN 1959) và Lày Thị Hoan (SN 1963) là vợ của Chải, cùng trú tại bản Hồng Quảng 2, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là hai đối tượng có những biểu hiện bất minh nhất trong thời điểm vụ án xảy ra. Ngày 14/8/2022, Ban chuyên án quyết định triệu tập 2 đối tượng trên lên Cơ quan CSĐT. (Ảnh: CAND) Trong căn phòng hỏi cung của Phòng CSHS, trước các điều tra viên, đôi bàn tay của Phan A Chải đen đúa đan chặt vào nhau, đối tượng mắt cúi gằm xuống đất, tỏ vẻ hối hận. Chải không thể ngờ rằng, sau gần 30 năm gây ra tội ác tày trời, những tưởng tội ác đã bị chôn vùi nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cách đây gần 30 năm, Chải có quen biết với Phàn A Tải (SN 1973, trú tại bản Chù Lìn, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 1 tháng, Tải có đến nhà Chải xin ngủ nhờ rồi lấy trộm của Chải một chiếc đồng hồ đeo tay. Sau đó khoảng 15 ngày, Chải phát hiện chiếc đồng hồ của mình đang được anh Én ở bản Nậm Tăm 2, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ đeo. Anh Én nói mua từ Tải nhưng do anh Én yêu cầu Chải chuộc chiếc đồng hồ với số tiền lớn nên Chải không chuộc mà đi tìm Tải để yêu cầu trả lại đồng hồ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khoảng 5h sáng (ngày tháng, năm Chải không nhớ), Chải cùng vợ là Lày Thị Hoan đi thu hoạch sắn tại nương của gia đình tại khu vực Pẻ Pèng thuộc bản Hồng Quảng 2. Chải mang theo một con dao tông dài khoảng 50cm. Hoan mang theo một chiếc sọt được đan bằng tre để đựng sắn sau khi thu hoạch. Khi đến lán nương của gia đình, cả hai thấy Tải đang ngủ ở trong lán. Thấy vợ chồng Chải đến thì Tải dậy, nên Chải hỏi: “Tại sao mày lấy trộm đồng hồ của tao?”. Tải nói không, nên giữa hai người xảy ra cãi cọ rồi lao vào đánh nhau. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Chải thấy anh Tải lấy trong túi quần ra một con dao nhọn nên vớ lấy con dao tông mang theo để trong sọt tre đeo ở sau lưng ra chống đỡ. Khi Tải cầm dao lao vào đâm, Chải tránh được làm Tải chới với gần ngã. Chải thấy vậy liền dùng tay cầm con dao đánh mạnh phần sống dao trúng vào vùng đầu phía sau gáy làm Tải ngã xuống. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Chải nhìn thấy máu chảy ra từ phần đầu phía sau gáy và mũi Tải. Khi Tải nằm im dưới đất, Chải tiếp tục dùng phần sống dao đánh, đập liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân. Thấy anh Tải không thở và cử động nữa, nghĩ là nạn nhân đã chết nên Chải cầm một tay đặt lên vai của mình, một tay cầm chân cõng nạn nhân đi khoảng 200m về phía hang đá cạnh nương sắn rồi ném xuống hang sâu. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Thời điểm Chải gây tội ác, Lày Thị Hoan có mặt ở hiện trường chứng kiến toàn bộ hành vi giết người của Phàn A Chải. Khi thấy có vết máu của nạn nhân ở gần lán, Lày Thị Hoan dùng chiếc cuốc mang theo lấy đất lấp lên để xóa dấu vết. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Ban Chuyên án đã xác định hành vi của Phàn A Chải đủ yếu tố cấu thành tội Giết người; hành vi của Lày Thị Hoan đủ yếu tố cấu thành Tội che giấu tội phạm có tính chất nghiêm trọng. Do vụ án đã xảy ra từ 25-30 năm trở lên, đến thời điểm phát hiện, điều tra đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời trong khoảng thời gian này hai đối tượng không có hành vi phạm tội mới nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Mặc dù vậy, bản án lương tâm mãi đeo đuổi Chải và Hoan khiến cả hai luôn sống trong nỗi ăn năn, ân hận, day dứt. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

