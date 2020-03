Binh chủng Hóa học phun thuốc khử trùng ở khu phố cách ly COVID- 19

Toàn bộ các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội đã được lực lượng chức năng nhanh chóng khử trùng để tránh dịch lây lan. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường tại nhà bệnh nhân, các hộ liền kề xung quanh; phương tiện chuyên chở bệnh nhân và các cơ quan, khu vực có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định tại Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh COVID-19, ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 7/2/2020 của Bộ Y tế. Liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung ở phố Trúc Bạch, Hà Nội dương tính với COVID-19 ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có công điện hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch bệnh COVID- 19 tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo cho biết, ngày 6/3/2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nữ, 26 tuổi, cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 15/2/2020, xuất cảnh từ Hà Nội, ngày 16/02/2020 nhập cảnh London (Anh), chơi tại đây 2 ngày với gia đình; ngày 18/2/2020 đi du lịch tại Milan (Italy), đến ngày 20/2/2020 quay trở lại London (Anh); ngày 25/2/2020 đi du lịch tại Paris (Pháp) đến ngày 26/02/2020 quay trở lại Anh. Ngày 28/2/2020, khởi bệnh với triệu chứng ho, đến ngày 1/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi người và về nước trên chuyến bay VN0054 của VietnamAirlines, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3/2020. Bệnh nhân về nhà bằng xe riêng của gia đình, trong quá trình đi về và ở nhà đã chủ động đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Ngày 3/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau mỏi người, ngày 4/3/2020 sốt tăng lên và đến khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xét nghiệm ngày 6/3/2020 và cho kết quả dương tính với vi rút COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR. Thực hiện Công văn 79-CV/TW ngày 30/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị, công căn của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện 156/CĐ-TTg ngày 2/2/2020, Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 3/2/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia điện và đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải; UBND thành phố Hà Nội triển khai ngay một số nội dung đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch bệnh COVID- 19 tại Hà Nội. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 ngày 2/3/2020 của VietnamAirlines, xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho Chính quyền địa phương biết, thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp danh sách hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân, kèm theo số ghế để tiến hành điều tra, theo dõi sức khỏe và tổ chức cách ly y tế theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người bệnh đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Nội Bài để ngăn ngừa vi rút lây lan. Đối với UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện: Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài), người đi cùng với trường hợp bệnh trên chuyến bay số hiệu VN0054 ngày 2/3/2020 của VietnamAirlines, xác định danh sách người nhập cảnh trên cùng chuyến bay vào Việt Nam để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Tổ chức cách ly tại cơ sở y tế ngay đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh và lấy mẫu để xét nghiệm tất cả các đối tượng này (bao gồm các thành viên sống cùng trong gia đình bệnh nhân) gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiến hành xét nghiệm khẳng định. Tổ chức giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe của tất cả các hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhân, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. >>> Xem thêm video: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời phỏng vấn về trường hợp cô gái bị nhiễm COVID- 19.

Toàn bộ các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội đã được lực lượng chức năng nhanh chóng khử trùng để tránh dịch lây lan. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường tại nhà bệnh nhân, các hộ liền kề xung quanh; phương tiện chuyên chở bệnh nhân và các cơ quan, khu vực có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định tại Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh COVID-19, ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 7/2/2020 của Bộ Y tế. Liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung ở phố Trúc Bạch, Hà Nội dương tính với COVID-19 ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có công điện hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch bệnh COVID- 19 tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo cho biết, ngày 6/3/2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nữ, 26 tuổi, cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 15/2/2020, xuất cảnh từ Hà Nội, ngày 16/02/2020 nhập cảnh London (Anh), chơi tại đây 2 ngày với gia đình; ngày 18/2/2020 đi du lịch tại Milan (Italy), đến ngày 20/2/2020 quay trở lại London (Anh); ngày 25/2/2020 đi du lịch tại Paris (Pháp) đến ngày 26/02/2020 quay trở lại Anh. Ngày 28/2/2020, khởi bệnh với triệu chứng ho, đến ngày 1/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi người và về nước trên chuyến bay VN0054 của VietnamAirlines, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3/2020. Bệnh nhân về nhà bằng xe riêng của gia đình, trong quá trình đi về và ở nhà đã chủ động đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Ngày 3/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau mỏi người, ngày 4/3/2020 sốt tăng lên và đến khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xét nghiệm ngày 6/3/2020 và cho kết quả dương tính với vi rút COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR. Thực hiện Công văn 79-CV/TW ngày 30/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị, công căn của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện 156/CĐ-TTg ngày 2/2/2020, Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 3/2/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia điện và đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải; UBND thành phố Hà Nội triển khai ngay một số nội dung đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch bệnh COVID- 19 tại Hà Nội. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 ngày 2/3/2020 của VietnamAirlines, xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho Chính quyền địa phương biết, thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp danh sách hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân, kèm theo số ghế để tiến hành điều tra, theo dõi sức khỏe và tổ chức cách ly y tế theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người bệnh đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Nội Bài để ngăn ngừa vi rút lây lan. Đối với UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện: Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài), người đi cùng với trường hợp bệnh trên chuyến bay số hiệu VN0054 ngày 2/3/2020 của VietnamAirlines, xác định danh sách người nhập cảnh trên cùng chuyến bay vào Việt Nam để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Tổ chức cách ly tại cơ sở y tế ngay đối với các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh và lấy mẫu để xét nghiệm tất cả các đối tượng này (bao gồm các thành viên sống cùng trong gia đình bệnh nhân) gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiến hành xét nghiệm khẳng định. Tổ chức giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe của tất cả các hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhân, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. >>> Xem thêm video: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời phỏng vấn về trường hợp cô gái bị nhiễm COVID- 19 .