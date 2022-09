Biểu cảm trái ngược của các bị cáo khi nhận án tử hình

Thanh niên bật khóc khi bị tuyên án tử: Lê Đình Tú (30 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An) được thuê vận chuyển gần 8 kg ma tuý đá (thù lao 30 triệu tiền công). Ngày 15/3/2022, Tú bị CA Hà Tĩnh bắt. Sáng 31/8/2022, Tú bật khóc khi HĐXX tuyên án tử hình. Những giọt nước mắt ân hận giờ đã muộn màng. Trùm ma tuý bay lắc trong viện tâm thần kêu rên tại tòa: Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ở huyện Thanh Trì) là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, ampli, đèn nháy phục vụ việc "bay lắc", giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, Quý còn tổ chức hệ thống nhiều người mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Ngày 31/8/2022, Qúy bị tuyên án tử hình. Tại phần thẩm vấn, Quý liên tục tỏ ra kích động, kêu rên, không trả lời. Bị cáo giết cả nhà vợ cũ la lối đòi giết em trai vợ ngay tại tòa: Ngày 28/5/2022 do mẫu thuẫn với nhà vợ nên Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) mang dao, búa tìm tới nhà sát hại vợ cũ cùng cha mẹ vợ. Sau khi gây án, hung thủ ẵm con gái về nhà cha mẹ ruột gửi rồi quay trở lại hiện trường với ý định giết em trai của vợ cũ, nhưng không gặp nên đã bỏ trốn. Ngày 29/5/2022, Hải bị CA Phú Yên bắt. Sáng 12/8/2022, Hải bị tuyên án tử hình. Khi nhìn thấy em trai vợ cũ tại tòa, Hải chồm lên chửi bới và đòi giết em vợ nhưng bị khống chế. Nhận án tử hình, kẻ say rượu giết người bật khóc xin lỗi vợ con bị hại: Trần Đức Hưng (SN 1988, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) do say rượu đã giết chết ông Vương Văn Lý. Ngày 2/10/2020, Hưng bị công an Hà Nội bắt. Ngày 5/7/2021, Hưng bị tuyên án tử hình. Trong quá trình khai báo, Hưng bật khóc quay xuống nói lời xin lỗi với vợ con của bị hại. Nụ cười ám ảnh của kẻ sát nhân bị tuyên án tử: Nguyễn Quang Thoại (27 tuổi, trú tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) đột nhập vào nhà ông Hà Minh Ngọc với mục đích trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, Thoại đã giết chết vợ ông Ngọc. Sáng 23/8/2020, Thoại bị CA H.Di Linh và Công an xã Gia Hiệp bắt. Sáng 20/4/2021, khi nghe Tòa tuyên án tử, Thoại quay lại nhìn cha và nhoẻn miệng cười. Người đàn bà bật khóc khi bị tuyên án tử hình: Lò Thị Hoa (SN 1990, ở Thuận Châu, Sơn La) được thuê vận chuyển 3 bánh heroin và 200 viên ma tuý tổng hợp metaphetamine (thù lao 20 triệu tiền công). Đêm 26/7/2020, Hoa bị công an bắt. Chiều 27/4/2021, Hoa ngồi sụp xuống ghế, khóc lớn, quay xuống nhìn người thân khi biết bị phạt tử hình.

