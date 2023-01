Bi hài những trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn đầu năm

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đêm 30/1, tại khu vực Miếu Đầm, giao với Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 6 liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe máy, tài xế ô tô sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Vào lúc 20h35, tổ CSGT dừng xe mô tô BKS 18L-1453.16 do tài xế Đ.V.Đ. (SN 1989, ở Trực Ninh, Nam Định) cầm lái. Lúc này, gương mặt anh Đ. đỏ bừng, có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Sau khi đo nồng độ cồn, máy báo mức vi phạm 0,376 mg/l. Mặc dù anh Đ. hoảng hốt nhưng không ký biên bản vi phạm mà liên tục gọi "cầu cứu". Đến 21h15, khi không thể xin bỏ qua xử lý vi phạm, tài xế Đ. đành phải chấp nhận ký biên bản. Với lỗi vi phạm 0,376 mg/l, anh Đ. sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Khoảng 20h55, CSGT phát hiện xe mô tô BKS 29K6-8258 do một tài xế trung niên điều khiển có biểu hiện say mềm nhưng người này nhất quyết không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế này không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm TNDS. Người đàn ông này thừa nhận với CSGT: “Anh thề có bóng đèn là anh vừa uống bia với bác anh xong. Anh uống rất nhiều bia rồi, giờ thổi kiểu gì cũng bị mức cao nhất nên anh không thổi”.Người đàn ông này không chấp hành đo nồng độ cồn, tự ý bỏ đi dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu hợp tác. Đối với những trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, CSGT sẽ lập biên bản, niêm phong, tạm giữ phương tiện. Đối với tất cả các trường hợp khả nghi, lực lượng chức năng đều yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Lúc 22h15, CSGT tiếp tục phát hiện xe ô tô BKS 30E-635.94 do tài xế P.T.T (sinh năm 1976, ở Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. Tài xế T thừa nhận có uống chút rượu cùng anh em. Qua kiểm tra nồng độ xác định lái xe H. có mức cồn 0,310 mg/l khí thở. Với mức vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 16 triệu - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Lực lượng chức năng niêm phong ô tô của tài xế H. Xe cứu hộ cẩu, kéo xe vi phạm về nơi tạm giữ chờ xử lý. Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, trước trong và sau Tết Quý Mão, Đội thường xuyên tuần tra kiểm soát thực hiện nghiêm, đúng quy trình quy định đối với những trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và “không có vùng cấm”. Đa số người vi phạm đã ý thức được việc chấp hành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chống đối như không chấp hành thổi nồng độ cồn, tự ý bỏ đi gây khó khăn cho lực lượng CSGT. Nhưng trên tinh thần kiên quyết xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Đội CSGT số 6 đã triển khai biện pháp ghi nhận lại bằng chứng bằng video để nhận diện rõ khuôn mặt, hình dáng người vi phạm làm căn cứ để xử lý triệt để.



