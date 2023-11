Bí ẩn người đàn bà áo đen thoắt ẩn thoắt hiện trong khu nhà xác

Mới đây, Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Thàng Hà Nu (SN 1985, HKTT bản Huổi Tát, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong khi Nu đang bán lẻ heroin cho 2 đối tượng khác tại khu vực nhà bếp nấu ăn cộng đồng Trung tâm y tế huyện. Trước đó, từ thông tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực nhà xác, nhà bếp cộng đồng thường hay xuất hiện một nữ giới người dân tộc La Hủ thoắt ẩn, thoắt hiện, thái độ lén lút, bí ẩn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Công an huyện Mường Tè đã cử lực lượng trinh sát phòng chống ma túy phối hợp Công an thị trấn Mường Tè khẩn trương xác minh, giải mã bí ẩn về người đàn bà La Hủ nọ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo dõi, giám sát, các trinh sát phát hiện đối tượng nữ giới nghi vấn tên là Thàng Hà Nu là một đối tượng nghiện ma túy, hiện tại không điều trị bệnh hay có người nhà ốm bệnh. Nu thường đeo một chiếc túi vải màu đen bên người, hằng ngày lảng vảng ở khu vực Trung tâm y tế từ 7-9h sáng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bên cạnh đó, thời điểm này Trung tâm y tế có một số người nghiện đến điều trị bệnh và cũng có nhiều đối tượng nghiện là người nhà bệnh nhân; những người này cũng có những biểu hiện lạ như lén lút đi ra khu vực Nhà bếp cộng đồng khi không phải giờ nấu ăn hoặc khu vực cổng phụ cũng như khu Nhà xác vắng vẻ kể cả lúc đêm khuya, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy. Nhận định nhiều khả năng Hà Nu bán lẻ ma túy lưu động cho các đối tượng nghiện, lãnh đạo Công an huyện Mường Tè đã giao cho đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Công an thị trấn nhanh chóng triệt xóa điểm bán lẻ ma túy lưu động nói trên (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả vào 8h, ngày 10/11, tại Nhà bếp nấu cơm cộng đồng của Trung tâm y tế huyện, Tổ công tác Công an huyện Mường Tè đã bắt quả tang đối tượng Thàng Hà Nu khi Nu đang bán ma bán ma túy cho 2 đối tượng là Mào Văn Liêm (SN 1995, HKTT: phố 9, thị trấn Mường Tè) và Chin Văn Tâm (SN 1986, HKTT: phố 3, thị trấn Mường Tè, đều là bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện) mỗi người 1 tép heroin với giá 50 ngàn đồng. Kiểm tra túi vải Nu đeo trên người, tổ công tác phát hiện thu giữ thêm được 124 tép heroin. Tại cơ quan điều tra, Thàng Hà Nu khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy. Cuối tháng 10/2023, sau khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện, Nu nắm được tại đây có nhiều bệnh nhân cũng như người đến chăm sóc bệnh nhân cũng nghiện nên họ luôn có nhu cầu mua ma túy để sử dụng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nu nảy sinh ý định đi mua heroin về chia nhỏ thành từng tép, hàng ngày Nu đi từ nhà mình ở xã Nậm Khao cách thị trấn 32km mang heroin đến Trung tâm y tế huyện, bán lẻ cho số đối tượng này để kiếm lời. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi chuẩn bị được nguồn hàng, Nu đã liên lạc với số đối tượng nghiện nói trên hẹn thời điểm bán từ 7-9h sáng và chọn địa điểm giao ma túy là những nơi vắng vẻ như khu cổng phụ Trung tâm tế huyện, trong bếp nấu ăn cộng đồng hoặc khu nhà xác của bệnh viện. Giá bán là 50 ngàn đồng 1 tép heroin. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nu thừa nhận đã thực hiện hành vi bán lẻ ma túy tại khu vực Trung tâm y tế huyện được 5 ngày thì bị lực lượng Công an huyện Mường Tè bắt quả tang khi đang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện là bệnh nhân đang điều trị bệnh. Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Mường Tè đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thàng Hà Nu để xác minh, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Bí ẩn mê cung đường hầm bất khả xâm phạm của lực lượng Hamas.

