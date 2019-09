Bên trong hầm bí mật của băng nhóm trộm chó ở Thanh Hóa có gì?

Gần đây tại tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm chó gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Ngày 15/9, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên thu mua chó trộm cắp, gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân); Lê Thị Huệ (SN 1984, trú xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân); Bùi Ngọc Dương (SN 1984, trú xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, trú xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn). Công an cũng đã bắt 13 đối tượng chuyên bắt trộm chó, gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986); Lại Khắc Hùng (SN 1981); Trịnh Mạnh Cường (SN 1993); Trương Thế Lãnh (SN 1991); Lê Doãn Thành (SN 1985, cùng trú huyện Thọ Xuân); Cao Văn Tuấn (SN 1993), Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Viên Văn Hòa (SN 1988 cùng ở TP Sầm Sơn); Đới Văn Cường (SN 1985); Tô Văn Thanh (SN 1987); Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991) và Đặng Văn Huy (SN 1987, cùng ở huyện Quảng Xương). Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn một năm nay và tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hàng trăm tấn.Địa bàn gây án của chúng chủ yếu ở TP. Thanh Hóa, Sầm Sơn, và các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn và Quảng Xương... (Ảnh: VOV). Mỗi lần đi gây án, các đối tượng thường hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy “đồ nghề”. Sau khi gây án, các đối tượng thì mang tang vật đi tiêu thụ ngay. Các đối tượng hầu hết có tiền án tiền sự, đặc biệt một vài đối tượng từng có tiền án liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy. (Chai bột ớt các đối tượng dùng để chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi) Có đêm các đối tượng (chủ yếu ở các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân và TP. Sầm Sơn) đã bắt hàng chục con chó để mang đi tiêu thụ. Ớt bột được các đối tượng mang theo để sẵn sàng chống trả lại người dân truy đuổi. Bộ kích điện được gắn sẵn trên xe để nhóm đối tượng sử dụng khi gây án. Các đối tượng trộm chó thường đi thành từng cặp, đi xe máy biển giả, đeo khẩu trang, bịt mặt, mặc quần áo ngụy trang và luôn mang theo kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Từ khi hành nghề "cẩu tặc" hơn 1 năm nay, các đối tượng đã trộm tổng cộng khoảng 100 tấn chó. Tang vật của vụ án gồm 51 con chó có trọng lượng gần 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 DTDĐ các loại, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Theo thông báo của cơ quan chức năng, những gia đình bị mất chó được đề nghị liên lạc để xác nhận, nhận lại chó bị mất. Miệng hầm luôn được các đối tượng dán lại. Công an khám xét căn hầm chứa chó của các đối tượng. Nhiều con chó chưa được mang đi tiêu thụ. Máy vặt lông chó để ngay bên ngoài cửa để phục vụ việc giết mổ, làm thịt chuyển đến các điểm tiêu thụ. Đường dây trộm 100 tấn chó bị phá khiến nhiều người bất ngờ. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm trộm chó để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Gần đây tại tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm chó gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Ngày 15/9, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên thu mua chó trộm cắp, gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân); Lê Thị Huệ (SN 1984, trú xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân); Bùi Ngọc Dương (SN 1984, trú xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, trú xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn). Công an cũng đã bắt 13 đối tượng chuyên bắt trộm chó , gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986); Lại Khắc Hùng (SN 1981); Trịnh Mạnh Cường (SN 1993); Trương Thế Lãnh (SN 1991); Lê Doãn Thành (SN 1985, cùng trú huyện Thọ Xuân); Cao Văn Tuấn (SN 1993), Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Viên Văn Hòa (SN 1988 cùng ở TP Sầm Sơn); Đới Văn Cường (SN 1985); Tô Văn Thanh (SN 1987); Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991) và Đặng Văn Huy (SN 1987, cùng ở huyện Quảng Xương). Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn một năm nay và tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hàng trăm tấn. Địa bàn gây án của chúng chủ yếu ở TP. Thanh Hóa, Sầm Sơn, và các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn và Quảng Xương... (Ảnh: VOV). Mỗi lần đi gây án, các đối tượng thường hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy “đồ nghề”. Sau khi gây án, các đối tượng thì mang tang vật đi tiêu thụ ngay. Các đối tượng hầu hết có tiền án tiền sự, đặc biệt một vài đối tượng từng có tiền án liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy. (Chai bột ớt các đối tượng dùng để chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi) Có đêm các đối tượng (chủ yếu ở các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân và TP. Sầm Sơn) đã bắt hàng chục con chó để mang đi tiêu thụ. Ớt bột được các đối tượng mang theo để sẵn sàng chống trả lại người dân truy đuổi. Bộ kích điện được gắn sẵn trên xe để nhóm đối tượng sử dụng khi gây án. Các đối tượng trộm chó thường đi thành từng cặp, đi xe máy biển giả, đeo khẩu trang, bịt mặt, mặc quần áo ngụy trang và luôn mang theo kích điện, thòng lọng câu chó bằng điện, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, xăng và ớt bột để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Từ khi hành nghề "cẩu tặc" hơn 1 năm nay, các đối tượng đã trộm tổng cộng khoảng 100 tấn chó. Tang vật của vụ án gồm 51 con chó có trọng lượng gần 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 DTDĐ các loại, 8 chai bột ớt, 20 xe máy, nhiều dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Theo thông báo của cơ quan chức năng, những gia đình bị mất chó được đề nghị liên lạc để xác nhận, nhận lại chó bị mất. Miệng hầm luôn được các đối tượng dán lại. Công an khám xét căn hầm chứa chó của các đối tượng. Nhiều con chó chưa được mang đi tiêu thụ. Máy vặt lông chó để ngay bên ngoài cửa để phục vụ việc giết mổ, làm thịt chuyển đến các điểm tiêu thụ. Đường dây trộm 100 tấn chó bị phá khiến nhiều người bất ngờ. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm trộm chó để xử lý nghiêm trước pháp luật.