Bên trong bệnh viện dã chiến phục vụ tiêm vaccine đầu tiên tại Hà Nội

Từ 2/8, UBND quận Đống Đa đã tổ chức tiêm vaccine tại 10 điểm với 51 dây chuyền tiêm. Đặc biệt, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh), quận Đống Đa đã thiết lập thành bệnh viện dã chiến phục vụ việc tiêm vaccine đảm bảo giãn cách, an toàn. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, toàn bộ sàn thi đấu được dựng thành các ô riêng biệt, đảm bảo đủ giãn cách giữa người tiêm và chờ tiêm. Đây được ghi nhận là địa điểm tiêm đầu tiên của Hà Nội thiết lâp theo mô hình bệnh viện dã chiến. Trong 4 ngày từ 2-5/8, quận Đống Đa sẽ tiêm khoảng 25.680 liều vaccine cho 13 nhóm đối tượng theo chỉ thị của Chính phủ. Ngoài ra sẽ mở rộng ra một số đối tượng nhưng đảm bảo tính minh bạch trong việc tiếp cận vaccine. Khu vực chờ theo dõi sau tiêm cũng được đặt vào ô riêng biệt. Toàn bộ số vaccine sử dụng để tiêm đợt này cho người dân quận Đống Đa là AstraZeneca. Người dân tới tiêm tại địa điểm tiêm phường Cát Linh rất thoải mái do được ngồi chờ tại nơi thoáng mát, an toàn và mát mẻ. Ngoài địa điểm tiêm an toàn, quận Đống Đa cũng bố trí nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ công tác tiêm vaccine.

