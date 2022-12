BCĐ xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng gồm những ai?

Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (Thường trực); Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ông Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030, trong đó bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch để thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

