Bảo vệ Bệnh viện K Tân Triều đánh người nhà bệnh nhân: Tại cả đôi bên

Bảo vệ Bệnh viện K Tân Triều đánh nhau với người nhà bệnh nhân: Ngày 26/5, thông tin từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 25/5. Khi đó, nhân viên bảo vệ Bệnh viện không cho người nhà bệnh nhân vào phòng bệnh vì ngoài giờ thăm nom. Người nhà bệnh nhân nói là được bác sĩ gọi vào, nhưng sau khi xác minh với khoa, bảo vệ xác định thông tin này không đúng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bệnh viện K Tân Triều đã mời Công an địa phương đến để làm việc. Đồng thời, nhân viên bảo vệ trên cũng đã bị cho thôi việc. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện, người nhà bệnh nhân cần tuân thủ các quy định của bệnh viện, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bác sĩ, bệnh nhân cũng như hạn chế xảy ra mâu thuẫn tương tự Người dân không đeo khẩu trang xô xát với bảo vệ bệnh viện: Khoảng 11h ngày 31/3/2021, ông Nguyễn Gia Ph (55 tuổi, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để vào thăm người nhà đang nằm điều trị tại khoa thần kinh. Tuy nhiên, ông Ph. không có thẻ thăm nuôi và không đeo khẩu trang y tế nên bảo vệ của bệnh viện không cho vào. Người này đã giải thích quy định, nhưng ông Ph không chấp hành và đã xô xát với bảo vệ. Công an phường Đông Lương đã lập biên bản vụ việc. Bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang "loạn đả" với người nhà bệnh nhân: Khoảng 14h03 ngày 9/3/2021, một xe ô tô 16 chỗ, chở người bệnh và người nhà người bệnh đi thẳng qua cổng số 1 (cổng kiểm soát dịch của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang), khi đến giữa sân của Khoa Khám bệnh, 1 người bệnh nữ và 2 thanh niên xuống xe đi vào cửa Khoa Khám bệnh, cả ba người đều không đeo khẩu trang. Bảo vệ đã nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống dịch, nhưng 2 người nhà người bệnh không thực hiện và có phản ứng gay gắt dẫn đến xô xát, đánh lộn. Nhân viên y tế đã can ngăn và đưa người bệnh vào khám bệnh, đồng thời liên hệ ngay với công an phường Tân Hà đến giải quyết. Sau vụ việc, Bệnh viện đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ kỹ năng xử lý tình huống của cả hai bên đều rất hạn chế, tính ích kỷ và sự thiếu hiểu biết pháp luật khiến cho các bên đều gặp rắc rối. 5 bảo vệ Bệnh viện Việt Đức đi tù vì đánh chết trộm: Ngày 23/11/2019, TAND Hà Nội đã tuyên án 5 nhân viên bảo vệ Bệnh viện Việt Đức từ 3 đến 7 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, nhóm bảo vệ gồm 5 người gồm Đinh Văn Điệp, Hà Thế Đoàn, Đỗ Hoành Kỷ, Vũ Văn Quý và Hoàng Đình Sự đã đánh anh Dương Tiến Mạnh tử vong vì ăn trộm. Bảo vệ Bệnh viện Trung ương 108 xô xát với người nhà bệnh nhân: Ngày 8/7/2019, người đàn ông cho rằng bị bảo vệ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 "làm khó dễ" ngăn cản khi ông muốn đưa bệnh nhân ra cổng mua mũ bảo hiểm. Hai bên tranh cãi, ông này bị bảo vệ Bệnh viện đánh chảy máu đầu. Theo đại diện Bệnh viện, bệnh nhân mà người đàn ông này định đưa ra ngoài đang bị thương ở đầu, đang điều trị ở viện. Quy định của viện là "người bệnh không được mặc quần áo bệnh nhân ra khỏi đơn vị". Do đó hai nhân viên bảo vệ bệnh viện đã ngăn không cho đưa bệnh nhân ra ngoài. Sau khi được linh động giải quyết ra khỏi cổng mua mũ, khoảng 10 phút sau ông cùng một người bạn khác dẫn bệnh nhân quay lại bệnh viện. Vẫn còn bức xúc, hai ông này tiếp tục tranh cãi với bảo vệ dẫn đến xô xát. Phía bệnh viện cho rằng, người nhà bệnh nhân đã hành động trước. Sau sự việc, các bác sĩ đã xử lý vết thương cho người nhà bệnh nhân. Bệnh viện 108 đã lập biên bản, kiểm điểm hai nhân viên bảo vệ và đánh giá họ "chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống". >>> Xem thêm video: Bắc Giang: Mâu thuẫn trong đêm, nổ súng bắn đối thủ trọng thương. Nguồn: Lý Thùy.

