Bao người nhận “quả đắng” vì làm lây lan dịch COVID-19?

2 vợ chồng làm lây lan dịch COVID-19: Ngày 26/6, bà V.T.T cùng ông N.M.H đi từ huyện Hóc Môn, TP HCM (đây là địa phương đang có dịch COVID-19) về lưu trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, nhưng khai báo y tế không trung thực đã làm lây nhiễm cho 5 người khác. Ngày 6/7, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án liên quan đến cặp vợ chồng này đã làm lây lan dịch bệnh. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Tiền Giang: Ngày 6/7, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố bị can liên quan. Đây là vụ án liên quan đến ổ dịch COVID - 19 khởi phát từ khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho, khi BN17040 và BN17041 là 2 ca F0 đầu tiên được phát hiện vào ngày 24/6. Một vài cá nhân có liên quan đã không hợp tác tốt với cơ quan chức năng trong truy vết, xác định nguồn lây để khoanh vùng dập dịch. (Ảnh minh họa) Truy tố bệnh nhân 3051 vì làm lây lan dịch COVID-19: Đào Duy Tùng (SN 1989, ở TP.Hải Dương) xuất cảnh và lưu trú tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) là nơi đang có dịch COVID-19. Tùng đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19. Khi trở về Nam Nam Tùng không tuân thủ quy định khai báo và cách ly y tế đối với trường hợp nhập cảnh trở về từ vùng có dịch và làm lây lan dịch bệnh. Ngày 1/7, Tùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Dương truy tố bị can. Tài xế nhiễm COVID-19 qua đêm ở TT-Huế làm lây lan dịch bệnh: Ngày 29/6, anh N.T.N. (SN 1977, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT-Huế) chở hàng từ Đà Nẵng hướng ra cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Tại trạm kiểm soát phòng, chống dịch số 6 (đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) tài xế cam kết đi thẳng ra Quảng Trị và được cấp phù hiệu qua địa bàn tỉnh TT-Huế nhưng bệnh nhân này lại ở qua đêm tại địa bàn Phú Lộc làm lây bệnh cho người khác. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vi phạm của tài xế về quy định phòng, chống dịch bệnh. Làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Giang: Ngày 29/6, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã khởi tố vụ án đối với 1 phụ nữ (SN 1972, trú tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) đã có hành vi làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người trên địa bàn. Người phụ nữ này đã lén đến thăm người thân trong lúc phong tỏa, cách ly phòng dịch khiến 4 người khác bị lây, trong đó có nhiều người thân trong gia đình. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19: Ngày 18/6, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Đông – thị xã Cai Lậy. Trước đó bà H.M.Tr. (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về nhà chồng ở xã Mỹ Hạnh Đông đã không tự giác khai báo y tế, không chấp hành cách ly phòng chống dịch, không hợp tác với cán bộ y tế trong lấy mẫu xét nghiệm làm lây lan dịch bệnh. Cặp tình nhân bị khởi tố vì làm lây lan dịch bệnh: Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) bị ho, mệt mỏi và đang ở trong khu phong tỏa nhưng vẫn cùng bạn gái là Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đi nhiều nơi làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người. Ngày 24/6, Viện KSND TP Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 người này. Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Thanh Hóa: Ngày 23/5, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án liên quan tới bệnh nhân COVID-19 B.V.N (BN 4694) ở thôn Minh Ngọc, xã Mình Sơn, huyện Ngọc Lặc. Theo đó, BN 4694 khi đi từng vùng dịch về không chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà mà đi ra khỏi nơi cư trú để nhậu với bạn làm lây lan dịch bệnh. Nam tiếp viên làm lây lan COVID-19 lãnh 2 năm tù treo: Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu (tiếp viên Vietnam Airlines) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo Bộ luật hình sự. Ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền. Khởi tố bệnh nhân 1440 vì làm lây lan dịch COVID-19: Ngày 19/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít) để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi) trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở sáng 24/12, về nhà ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm lây lan dịch bệnh.

