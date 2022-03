Bà Nguyễn Phương Hằng, ông Lê Tùng Vân cùng bị khởi tố điều 331

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố do đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Các luật sư cho rằng tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên tổ chức livestream lăng mạ, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức trên Facebook, Youtube và các nền tảng mạng xã hội khác nên việc Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam bà Hằng là có cơ sở. Thực tế từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng còn thường xuyên livestream chửi bới, bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cho rằng họ ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020 như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP.HCM đã kết luận các nghệ sĩ, ca sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự. Công an TP.HCM cũng không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, NS Hoài Linh. Liên quan đến vụ việc nhiều người khác cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương như ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển… về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… Đáng chú ý, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây cũng là tội danh ông Lê Tùng Vân (Tịnh thất Bồng Lai) cùng 3 bị can ở nơi này bị khởi tố trước đó. Ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện KSND huyện Đức Hòa phê chuẩn). Ngày 24/2, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - Đại tá Văn Công Minh cho biết, Viện KSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” đến CQĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định. Đáng chú ý trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng tổ chức buổi livestream trò chuyện vào tối 24/10/2021 với nhiều khách mời về “Tịnh thất Bồng Lai”. Đầu tháng 11/2021, bà Hằng livestream công bố đến cơ sở này để “thăm” sau những vụ lùm xùm tại đây dẫn đến việc hàng trăm người dân hiếu kỳ tìm đến "Thiền am bên bờ vũ trụ" gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Điều 331 nêu rõ: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. >>> Mời độc giả xem thêm video bắt, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. (Nguồn: Người Lao động).

