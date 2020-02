Ảnh: Yên Tử “vắng như chùa Bà Đanh” vì dịch Corona

Ghi nhận những ngày này tại di tích Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), do dịch bệnh Corona, du khách đến Yên Tử khá ít ỏi. Ngày này mọi năm Yên Tử khai hội xuân. Năm nay, do dịch bệnh Corona, Quảng Ninh đã quyết định không tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử. Do vậy, khác với mọi năm khi hàng vạn du khách trẩy hội Yên Tử, năm nay, khách đến Yên Tử trong những ngày đầu xuân thưa thớt. Khách đến hành hương, bái Phật tại Yên Tử. Khu vực xe điện mọi năm đông đúc khách. Năm nay vắng lặng. Thi thoảng mới có đoàn khách sử dụng dịch vụ này. Bến đón xe điện vắng bóng khách. Mỗi chuyến xe chỉ có từ 1 đến vài du khách. Tại khu vực nhà ga cáp treo 1, du khách cũng rất ít ỏi. Tại các con đường trong khu di tích Yên Tử là một cảnh ảm đạm. Du khách lưa thưa nên hàng quán cũng không có nhiều người ghé thăm. Du khách nước ngoài tham quan Yên Tử. Mọi năm con đường này dòng người như nêm cối, năm nay vắng bóng do dịch corona. Thi thoảng mới có người đi lại. Đường dẫn ra bãi gửi xe cũng thưa thớt người. Bãi xe vắng bóng xe. Mọi năm không có chỗ để xe. Dù lượng khách đến Yên Tử không nhiều, tuy nhiên công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh do Virus Corona vẫn được thực hiện nghiêm túc khẩn trương tại di tích Yên Tử. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm cho biết, công tác phòng dịch bệnh do virus corona tại Yên Tử vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc. Công ty yêu cầu tất cả các nhân viên, người bán hàng đều phải đeo khẩu trang phòng dịch. Những ngày qua, Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử đã treo pano tuyên truyền về 5 bước phòng chống dịch Corona. Những tấm pano được treo ngay đầu dẫn vào bến xe. ...trên đường dẫn vào Yên Tử. Và tại nhiều điểm trong di tịch Yên Tử. Cán bộ Ban quản lý phát khẩu trang miễn phí cho du khách trên đường lên Chùa Đồng Yên Tử. Phát khẩu trang cho những người bán hàng. Và tuyên truyền đến các nhân viên và du khách. Nhiều du khách đến Yên Tử du xuân đã thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh virus Corona.

