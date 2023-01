Ấm áp những phần quà “hỏa tốc” dọc đường của CSGT tỉnh Hòa Bình

Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến rất gần, người dân các tỉnh Tây Bắc đi làm ăn xa trên hành trình trở về nhà qua tỉnh Hòa Bình cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi nhận những chai nước, chiếc bánh bao nóng, áo mưa nghĩa tình từ lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình trao tặng miễn phí. Trong thời tiết lạnh rét của những ngày đầu năm 2023, nhiều người dân cảm thấy ấm lòng khi được lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phát tặng phần quà gồm: nước suối, áo mưa, bánh bao nóng miễn phí bên đường. Không ít người dân đi xe máy chở theo đồ đạc, tư trang lỉnh kỉnh cùng những món quà tết từ nơi xa mang về nhà dừng lại nghỉ ngơi, uống ngụm nước do các chiến sĩ CSGT trao tặng ngay dọc Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP. Hòa Bình hướng đi huyện Cao Phong. Anh Lò Văn Thêm, làm việc ở khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam đi xe máy về quê ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) chia sẻ: "Tôi chạy xe máy một mình liên tục hơn 100km đã cảm thấy thấm mệt. Khi được lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình mời vào tặng nước uống và bánh bao nóng cảm thấy rất vui. Mong là những hình ảnh việc làm đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa nhiều hơn”. Đang trên đường về quê đón Tết cùng gia đình, khi thấy có điểm phát nước miễn phí thì đã dừng lại nghỉ ngơi, chị Nguyễn Thị Tươi, công nhân từ Bắc Ninh cho biết: “Những chai nước, áo mưa, bánh bao là tình cảm của các chiến sĩ công an đối với bà con. Các anh công an cũng không quên nhắc nhở mình đi đúng luật giao thông, an toàn và đón tết vui vẻ cùng gia đình”. Theo Chỉ huy đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, hoạt động này được đội tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng chạp. Thời điểm này người dân các tỉnh đi qua quốc lộ 6, trở về nhà đông nhất. Việc phục vụ, phát khăn, áo mưa, nước suối, bánh bao cho bà con sẽ diễn ra 24/24 giờ. Được biết, hôm qua (18/1), Đội CSGT số 1 Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình đã phát hơn 100 suất quà cho bà con đi xe máy trở về nhà ăn Tết. Hôm nay (19/1) đã phát 200 suất quà. Ngoài việc phát quà, lực lượng CSGT cũng không quên nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn kèm những lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng ngàn người dân tại TP. Hồ Chí Minh về quê trong đêm (Nguồn: VTV24)

