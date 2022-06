8 Bí thư tỉnh, thành làm Trưởng ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quảng Ngãi: Ngày 14/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban gồm 15 thành viên trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong đó, Trưởng Ban chỉ đạo là bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Long An: Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 người, do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng ban. Điện Biên: Ngày 10/6, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 2042-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm trưởng ban.

Nam Định: Ngày 10/6, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 468 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định gồm 15 thành viên, do ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đồng Tháp: Quyết định số 421 về việc thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ký ngày 10/6/2022. Ban gồm 15 thành viên do ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban và các ủy viên là cán bộ lãnh đạo một số ban Đảng, các cơ quan Tư pháp và khối chính quyền của tỉnh Đồng Tháp. Thanh Hóa: Ngày 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban. Đà Nẵng: Ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy. BCĐ do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ. Hà Nội: Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV24).

Quảng Ngãi : Ngày 14/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban gồm 15 thành viên trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong đó, Trưởng Ban chỉ đạo là bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Long An: Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 người, do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng ban. Điện Biên: Ngày 10/6, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 2042-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm trưởng ban.

Nam Định: Ngày 10/6, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 468 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định gồm 15 thành viên, do ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đồng Tháp : Quyết định số 421 về việc thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ký ngày 10/6/2022. Ban gồm 15 thành viên do ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban và các ủy viên là cán bộ lãnh đạo một số ban Đảng, các cơ quan Tư pháp và khối chính quyền của tỉnh Đồng Tháp. Thanh Hóa: Ngày 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban. Đà Nẵng: Ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy. BCĐ do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ. Hà Nội: Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV24).