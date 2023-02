7 phương thức xác minh cư trú sau khi bỏ sổ hộ khẩu

1. Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp. Mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp. Ảnh minh họa 3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. 5. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng). 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Ảnh minh họa 7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Ảnh minh họa Sau hơn 1 tháng chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiều người dân phản ánh bức xúc khi vẫn phải xin giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy rồi chuyển sang một loại giấy xác nhận khác khiến nhiều người cho rằng quá trình này rất bất tiện và tốn nhiều thời gian. Theo đại diện Cục C06, việc xác minh thông tin cư trú của công dân được thực hiện bởi 7 phương thức, việc xin giấy xác nhận cư trú là một trong 7 phương thức được thực hiện. Việc cơ quan chức năng có nhiều cách để xác minh cư trú mà vẫn buộc người dân ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú là "hành dân".

1. Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp. Mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp. Ảnh minh họa 3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. 5. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng). 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Ảnh minh họa 7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). Ảnh minh họa Sau hơn 1 tháng chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiều người dân phản ánh bức xúc khi vẫn phải xin giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy rồi chuyển sang một loại giấy xác nhận khác khiến nhiều người cho rằng quá trình này rất bất tiện và tốn nhiều thời gian. Theo đại diện Cục C06, việc xác minh thông tin cư trú của công dân được thực hiện bởi 7 phương thức, việc xin giấy xác nhận cư trú là một trong 7 phương thức được thực hiện. Việc cơ quan chức năng có nhiều cách để xác minh cư trú mà vẫn buộc người dân ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú là "hành dân".