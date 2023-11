4 người chết tức tưởi và hành trình truy bắt kẻ sát nhân đồng tính

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 25/8/2014, một người dân đi chợ sớm phát hiện tại khu vực bến Tam Thương dưới chân cầu Trà Khúc (thuộc tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) một nam giới khoảng 30 tuổi gục chết giữa vũng máu. Xung quanh có những vệt màu đỏ bám lên cả cành cây, tảng đá. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do đa chấn thương, trong đó vết đâm chí mạng ở vùng ngực gây đứt cuống tim, thủng phổi gây mất máu cấp, tử vong gần như ngay lập tức. Gần hiện trường có mảnh lưỡi dao kim loại màu trắng, đầu mũi dao bị uốn cong, trên lưỡi dao dính máu. Công an còn phát hiện chiếc cán dao bằng gỗ, trên cán quấn vải và cũng dính máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân được xác định là Lê Minh Hiệp (SN 1983, ngụ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Anh Hiệp là người kinh doanh, làm ăn khá phát đạt, không mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, anh Hiệp dù đã có vợ con, nhưng lại có nhiều mối quan hệ gần gũi với đàn ông. Lần theo nhiều mối quan hệ đồng tính của anh Hiệp trên địa bàn TP Quảng Ngãi, CQĐT phát hiện đối tượng tên Ngọc, làm nghề tẩm quất, nhưng có thể là tên giả vì người này nói bị kẻ gian lấy hết giấy tờ. Một người dân cho biết, có bạn ở Bình Định giới thiệu Ngọc đến xin việc làm. Sau đó, anh này có giới thiệu Ngọc với Hiệp. Anh Hiệp nói chuyện với Ngọc một lát rồi 2 người đi đâu không rõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo mô tả, Ngọc là thanh niên khoảng 25 - 26 tuổi, người ốm choắt, khuôn mặt đen, lầm lì, tướng người rất sát thủ. So sánh với các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, CQĐT nhận thấy, đối tượng tên Ngọc có nhiều điểm tương đồng và nhanh chóng đưa vào diện tình nghi số 1. Tuy nhiên, hình ảnh, nhân thân, lai lịch, quê quán, thậm chí cả số điện thoại của Ngọc cũng không ai biết. Trích xuất camera nơi anh Hiệp đổ xăng thì phát hiện, anh này chở 1 thanh niên, sau khi mua xăng, anh có cất ví vào trong cốp xe. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ttong lúc vụ trọng án ở bến Tam Thương đi vào bế tắc, Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện một vụ giết người tương tự đã xảy ra tại TP HCM trước đó cũng chưa tìm ra thủ phạm. Qua sàng lọc, Ban chuyên án nhận định, có khả năng kẻ gây ra 2 vụ án trên đều là một. Đúng lúc này, tại Vũng Tàu lại xảy một vụ án mạng mà nạn nhân cũng bị kẻ thủ ác dùng dao đâm vào các vị trí tương tự như nạn nhân tại Quảng Ngãi và TP HCM. Lập tức, một mũi trinh sát đã có mặt tại TP.Vũng Tàu, phối hợp với lực lượng Công an tại đây tập trung xác minh đối tượng... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại Vũng Tàu, được biết sáng sớm 15/12/2014, khi người nhà ông Trần Hoàng Ngân đến mở cửa tiệm thực phẩm chay "Âu Lạc" trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu thì phát hiện ông chủ tiệm đã tử vong tại lầu 1, trên cơ thể đầy vết máu. Hàng xóm cho biết, lúc 22h tối hôm trước, họ còn thấy ông Ngân đứng trước cửa quán Âu Lạc. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, ông Ngân bị đâm hàng chục nhát dao khắp thân thể, nằm chết ngay trên giường, cạnh đó có một bộ dụng cụ dùng để giác hơi. Dưới lầu, có một chiếc xe đạp lạ, trong khi chiếc xe máy của ông Ngân để trong nhà đã bị mất...(Cơ quan chức năng đưa thi thể ông Ngân ra khỏi hiện trường) Huy động lực lượng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm rõ đối tượng gây án là Trần Văn Điểm (SN 1987, ngụ thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Rạng sáng 20/12/2014, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được Trần Văn Điểm tại một nhà trọ ở khu phố 4, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP HCM. Tại cơ quan điều tra, Điểm khai nhận mình không chỉ giết ông Trần Hoàng Ngân, cướp chiếc xe máy, mà còn chính là kẻ đã gây ra 3 vụ giết người, cướp tài sản trước đó tại TP HCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng chỉ trong vòng 1 tháng. Tại TP HCM, Điểm đã dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước (23 tuổi, ngụ phường 13, quận 5), người phát cơm từ thiện ngay vòng xoay giao lộ Lê Quang Sung và Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6) do không phát cơm cho Điểm. Đáng nói, khi khám nghiệm tử thi của anh Phước, cơ quan điều tra xác định có 11 vết thương gây xuất huyết dưới da; vùng cổ và các vùng khác có 12 vết thương, trong đó có vết thương xuyên thủng khoang ngực và đứt thùy trên phổi... Sau khi gây án, Điểm trốn ra Đồng Nai rồi đi nhờ xe container để ra Bắc. Khi đi, Điểm không quên mua 1 con dao dài khoảng 30cm, thay thế cho con dao đã dùng để giết anh Phước, thủ sẵn trong túi. Đến khoảng 23h ngày 21/8/2014, hắn xuống xe tại ngã ba Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, Điểm nói "đi lỡ đường", "bị mất hết đồ đạc" để nhờ một người đàn ông tên H. giúp đỡ tìm việc làm. Tin lời, anh H. đã chở Điểm đến đoàn lô tô tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, giới thiệu cho Điểm làm ở quầy bắn súng. Làm ở đây được 2 ngày 2 đêm, thấy không có tiền công, Điểm lại nhờ anh H. tìm việc làm khác; mục đích là kiếm cơ hội tiếp cận với người có nhiều tài sản thì sẽ giết để cướp. Không biết được mưu đồ của kẻ sát nhân, nên anh H. lại giới thiệu Điểm cho bạn của mình là Phạm Văn Ng. (Quảng Ngãi) giúp tìm việc làm ở một quán bar nào đó. Khoảng 9h ngày 24/8/2014, anh H. chở Điểm ra quốc lộ 1A đón xe khách đi Quảng Ngãi. Tới TP. Quảng Ngãi, Điểm mượn điện thoại của phụ xe gọi và được anh Ng. chạy xe máy đến đón về nhà. Điểm nảy sinh ý định đêm đó sẽ giết anh Ng. để cướp xe máy và cướp tài sản khác nếu có cơ hội. Khoảng 17h30 cùng ngày, anh Lê Minh Hiệp (bạn đồng tính nam với Ng.) đến nhà Ng. chơi, gặp Điểm nên bắt chuyện làm quen. Thấy Hiệp đi xe máy tay ga hiệu Yamaha Nouvo, Điểm chuyển sang ý định giết Hiệp để cướp xe, chứ không giết anh Ng. nữa. Để thực hiện ý định, Điểm nói với Hiệp là lần đầu tiên đến đây nên muốn được chở đi dạo cho biết thành phố Quảng Ngãi. Khi thấy Điểm bước lên ngồi phía sau xe của Hiệp và cầm theo túi (trong đó có con dao mà Điểm đã mua trước đó), Ng. liền hỏi mang theo làm gì, để ở nhà cũng được thì Điểm trả lời, mang theo cho... đẹp. Đi dạo khoảng 15 - 20 phút, Hiệp ghé vào cây xăng; sau khi trả tiền đổ xăng, Hiệp bỏ ví tiền vào cốp xe rồi tiếp tục chở Điểm dạo lòng vòng. Đến chỗ vắng, Điểm liền đâm nạn nhân tử vong rồi lục túi quần của nạn nhân lấy chìa khóa xe. Điểm phóng xe lên quốc lộ 1A, chạy thẳng một mạch theo hướng phía Nam... Điểm khai, trên đường chạy trốn, hắn đã dừng lại mở cốp xe lấy ví của anh Hiệp, thấy có 500.000 đồng, 1 giấy đăng ký cùng 1 giấy bảo hiểm xe máy 76G1-063.61, 1 CMND và 1 giấy phép lái xe (tất cả đều mang tên Lê Minh Hiệp). Chạy đến ngã tư cầu Bà Di, thuộc địa phận thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Điểm rẽ vào quốc lộ 19 lên thẳng tỉnh Đắk Lắk. Đêm đó, Điểm thuê ngủ tại 1 phòng trọ ở TP.Buôn Ma Thuột. Sáng sớm hôm sau (ngày 25/8/2014), Điểm nghĩ cách tiêu thụ chiếc xe nên chạy xuống TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Khi đến khu vực bến xe Đức Long, Điểm vào tiệm cầm đồ thế chấp chiếc xe máy và được chủ tiệm nhận cầm với giá 15 triệu đồng. Sau khi bán được xe của anh Hiệp ở Gia Lai, Điểm quay trở ra các tỉnh phía Bắc nhưng không dám về nhà ở Hải Dương, vì sợ bị bắt. Đến ngày 10/9/2014, Điểm có mặt tại TP.Hải Phòng. Tại đây, Điểm quen biết với anh Trần Trung K. Cũng với lý do "đi nhầm đường", "bị kẻ gian lấy mất hết đồ đạc", hắn được anh này thương hoàn cảnh nên cho về nhà mình ở tạm. Sau đó, anh K. giới thiệu Điểm về làm việc cho ông Phạm Văn Can (66 tuổi), là thầy giáo dạy nấu ăn khá nổi tiếng tại Hải Phòng, hiện đang sống một mình. Tối 14/9/2014, anh K. chở Điểm đến nhà ông Can trên đường Bùi Thị Tự Nhiên tại phường Đông Hải 1 (quận Hải An, Hải Phòng). Sau khi được ông Can cho ăn uống rồi đi ngủ, 0 giờ đêm đó, đợi ông Can ngủ say, Điểm đã lấy con dao mang theo, giấu sẵn dưới gối, sau đó ra tay sát hại nạn nhân bằng 7 nhát dao vào vùng cổ, vai ngay trên giường ngủ. Sau đó, Điểm lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Trần Văn Điểm thừa nhận, bản thân hắn là người đồng tính, lười lao động lại thích tiêu xài, nên thường tìm những con mồi cũng là người đồng tính có tài sản, sau đó chủ động rủ nạn nhân đến những nơi vắng vẻ để gây án. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 12/2014, Điểm đã giết 4 người tại TP HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ riêng vụ án tại TP HCM, Điểm giết người vì mâu thuẫn nhỏ, 3 vụ còn lại đều giết người để cướp tài sản. Ngày 17/12/2015, tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Trần Văn Điểm tử hình tội "giết người" và từ 6 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, quyết định xử phạt Trần Văn Điểm tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

