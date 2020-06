11 vi phạm bị tước bằng lái, 28 lỗi trừ điểm theo dự thảo luật mới

Nhằm đảm bảo quản lý quá trình chấp hành pháp luật của người được cấp GPLX, Bộ Công an đã đề xuất 11 hành vi vi phạm sẽ bị tước ngay quyền sử dụng GPLX trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ. Vi phạm chất ma túy, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, về nồng độ cồn; Môtô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h đi vào đường cao tốc; Đi ngược chiều và lùi xe trên đường cao tốc; Lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; Ôtô chạy quá tốc độ trên 35 km/h, xe máy quá 20 km/h; Ôtô chở khách, ôtô chở người chở quá số người vượt trên 100% số người được phép chở; Ôtô chở hàng vượt quá trọng tải cho phép trên 150%; Ôtô chở hàng mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 150%; Không chấp hành việc kiểm tra tải trọng, khổ giới hạn của xe; Vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông; gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn Trong dự thảo nay, Bộ Công an còn đề xuất bị trừ điểm GPLX đối với 28 lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm tương ứng với 12 tháng, đây là mức điểm được lấy theo kinh nghiệm của một số nước đã áp dụng cách làm này. Những điểm này không ghi trên giấy phép lái xe mà lưu trong hệ thống dữ liệu bằng lái, điểm trừ đối với người vi phạm sẽ được cập nhật ngay sau khi xử phạt. Trong trường hợp bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe bị coi không còn hiệu lực. Tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới, phải học và thi trong thời gian ít nhất 6 tháng. Trước đó, năm 2003, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp đánh dấu số lần vi phạm bằng biên pháp "bấm lỗ". Nếu bị đánh dấu 3 lần, GPLX hết giá trị sử dụng, tài xế phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp mới. Tuy nhiên sau 4 năm thực hiện, quy định này bị bãi bỏ. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng cục CSGT, đánh giá các đề xuất này là văn minh và mang tính nhân văn bởi với một số lỗi vi phạm, thay vì tước bằng lái ngay, việc trừ điểm sẽ có tác động vào tâm lý sẽ giúp tài xế có ý thức hơn.



