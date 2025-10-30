Hà Nội

VUSTA tích cực tham dự Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 tại Philippines

Với chủ đề "Kỹ sư ASEAN: Ánh sáng của Thịnh vượng, Hòa nhập, Công bằng, Kiên cường và Bền vững", CAFEO 43 tập trung vào vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á. 

Nhật Minh

Từ 28-30/10, tại SMX Convention Center Clark, Mabalacat, Pampanga, Philippines, Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 (CAFEO 43) do Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp với Hội đồng Kỹ thuật Philippines tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.300 đại biểu đến từ 10 nước thành viên. Đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT VN (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA dẫn đầu.

ky-su.jpg
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng (thứ 5 từ trái sang) chụp cùng các trưởng đoàn CAFEO 43

Với chủ đề năm nay là "Kỹ sư ASEAN: Ánh sáng của Thịnh vượng, Hòa nhập, Công bằng, Kiên cường và Bền vững", CAFEO 43 tập trung vào vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các kỹ sư, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách thảo luận về những thách thức và cơ hội hiện tại.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung, trong đó có bốn (04) chủ đề chính:

Đào tạo và bồi dưỡng kỹ sư (Education and Capacity Building);

Công nghệ nước sạch và vệ sinh (Water and Sanitation);

Năng lượng Xanh và Không phát thải (Green energy and Net Zero);

Thành phố thông minh và bền vững (Sustanaible and Intelligent Cities).

Diễn đàn gặp gỡ kết nối của cộng đồng kỹ sư, kỹ thuật viên, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm giới thiệu và thảo luận các giải pháp kỹ thuật phục vụ đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực ASEAN.

CAFEO 43 có các hoạt động vinh danh đội ngũ kỹ sư ASEAN; trao chứng chỉ và huy hiệu kỹ sư chuyên nghiệp cho các kỹ sư đạt danh hiệu năm 2025; hội thảo kỹ thuật tại phiên toàn thể, các chuyến tham quan công trình kỹ thuật, triển lãm công nghệ và giải pháp kỹ thuật; kết nối doanh nghiệp và cộng đồng kỹ sư ASEAN và quốc tế; các cuộc họp Nhóm công tác và Ủy ban kỹ thuật như: (i) Kỹ thuật môi trường, (ii) Giao thông vận tải và hậu cần, (iii) Đào tạo và bồi dưỡng kỹ sư (iv) Nữ kỹ sư, (v) Thành phố bền vững, (vi) Dịch chuyển kỹ sư, (vii) Giảm nhẹ và quản lý thiên tai (viii) Kỹ sư trẻ…

ky-su-2.jpg
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp các trưởng đoàn trong khuôn khổ Hội nghị CAFEO lần thứ 43

Đoàn công tác của VUSTA đã đóng góp tích cực vào các phiên họp và thảo luận tại hội nghị. Các thành viên đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và giới thiệu những thành tựu khoa học - công nghệ của Việt Nam trong các lĩnh vực trọng tâm của hội nghị, bao gồm:

Phát triển năng lượng bền vững: Việt Nam đã trình bày các giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng (Net Zero).

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh: Đoàn đã chia sẻ các sáng kiến và dự án nhằm xây dựng các đô thị hiện đại, có khả năng chống chịu cao và thân thiện với môi trường.

Tăng cường năng lực khoa học và kỹ thuật: Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư trẻ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

ky-su-3.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban KHCN&HTQT VUSTA trình bày Báo cáo quốc gia

Sự tham gia của đoàn VUSTA, đặc biệt là sự hiện diện của Chủ tịch Phan Xuân Dũng, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Bên cạnh các phiên họp chuyên môn, đoàn công tác Việt Nam cũng đã tận dụng cơ hội để gặp gỡ, trao đổi và củng cố mối quan hệ với các đối tác trong khu vực. Các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều kỹ sư Việt Nam đã được vinh danh và nhận Chứng nhận Kỹ sư ASEAN, một minh chứng cho sự đóng góp của họ vào sự phát triển của ngành kỹ thuật khu vực.

ky-su-4.jpg
Các kỹ sư Việt Nam được trao chứng chỉ Kỹ sư Asean 2025

Hội nghị CAFEO 43 không chỉ là một diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là dịp để các kỹ sư Việt Nam học hỏi, mở rộng mạng lưới và khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kỹ thuật ASEAN, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và bền vững.

ky-su-5.jpg
Đoàn VUSTA tham dự Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 (CAFEO 43).
Đảng bộ VUSTA dự tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29/10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; cấp ủy thuộc tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc. Đảng bộ Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng.

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia cộng đồng.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VUSTA trao 162,930,000 đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt.

Tính đến hiện nay, số tiền quyên góp được từ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thuộc VUSTA là 462,930,000 đồng. Số tiền 162,930,000 đồng được trao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Trước đó, số tiền 300.000.000 đồng được VUSTA trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang mỗi tỉnh là 100.000.000 đồng để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

VUSTA hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai tại Cao Bằng

Ngày 22 -23/10, Đoàn thiện nguyện VUSTA đã trực tiếp trao hỗ trợ và đến tận nơi thăm hỏi người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11.

bia-cb.jpg
Bà Trần Thị Hồng Ánh và đoàn công tác trao ủng hộ tới MTTQVN tỉnh Cao Bằng

Theo thống kê, ước tính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ do 2 cơn bão (số 10 và 11) đã làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập; nhiều tuyển đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại sau 2 cơn bão ước tính lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

