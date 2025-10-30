VUSTA tích cực tham dự Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 tại Philippines

Với chủ đề "Kỹ sư ASEAN: Ánh sáng của Thịnh vượng, Hòa nhập, Công bằng, Kiên cường và Bền vững", CAFEO 43 tập trung vào vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á.

Từ 28-30/10, tại SMX Convention Center Clark, Mabalacat, Pampanga, Philippines, Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 (CAFEO 43) do Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp với Hội đồng Kỹ thuật Philippines tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.300 đại biểu đến từ 10 nước thành viên. Đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT VN (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA dẫn đầu.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng (thứ 5 từ trái sang) chụp cùng các trưởng đoàn CAFEO 43

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung, trong đó có bốn (04) chủ đề chính:

Đào tạo và bồi dưỡng kỹ sư (Education and Capacity Building);

Công nghệ nước sạch và vệ sinh (Water and Sanitation);

Năng lượng Xanh và Không phát thải (Green energy and Net Zero);

Thành phố thông minh và bền vững (Sustanaible and Intelligent Cities).

Diễn đàn gặp gỡ kết nối của cộng đồng kỹ sư, kỹ thuật viên, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm giới thiệu và thảo luận các giải pháp kỹ thuật phục vụ đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực ASEAN.

CAFEO 43 có các hoạt động vinh danh đội ngũ kỹ sư ASEAN; trao chứng chỉ và huy hiệu kỹ sư chuyên nghiệp cho các kỹ sư đạt danh hiệu năm 2025; hội thảo kỹ thuật tại phiên toàn thể, các chuyến tham quan công trình kỹ thuật, triển lãm công nghệ và giải pháp kỹ thuật; kết nối doanh nghiệp và cộng đồng kỹ sư ASEAN và quốc tế; các cuộc họp Nhóm công tác và Ủy ban kỹ thuật như: (i) Kỹ thuật môi trường, (ii) Giao thông vận tải và hậu cần, (iii) Đào tạo và bồi dưỡng kỹ sư (iv) Nữ kỹ sư, (v) Thành phố bền vững, (vi) Dịch chuyển kỹ sư, (vii) Giảm nhẹ và quản lý thiên tai (viii) Kỹ sư trẻ…

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp các trưởng đoàn trong khuôn khổ Hội nghị CAFEO lần thứ 43

Đoàn công tác của VUSTA đã đóng góp tích cực vào các phiên họp và thảo luận tại hội nghị. Các thành viên đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và giới thiệu những thành tựu khoa học - công nghệ của Việt Nam trong các lĩnh vực trọng tâm của hội nghị, bao gồm:

Phát triển năng lượng bền vững: Việt Nam đã trình bày các giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng (Net Zero).

Xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh: Đoàn đã chia sẻ các sáng kiến và dự án nhằm xây dựng các đô thị hiện đại, có khả năng chống chịu cao và thân thiện với môi trường.

Tăng cường năng lực khoa học và kỹ thuật: Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư trẻ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban KHCN&HTQT VUSTA trình bày Báo cáo quốc gia

Sự tham gia của đoàn VUSTA, đặc biệt là sự hiện diện của Chủ tịch Phan Xuân Dũng, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Bên cạnh các phiên họp chuyên môn, đoàn công tác Việt Nam cũng đã tận dụng cơ hội để gặp gỡ, trao đổi và củng cố mối quan hệ với các đối tác trong khu vực. Các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều kỹ sư Việt Nam đã được vinh danh và nhận Chứng nhận Kỹ sư ASEAN, một minh chứng cho sự đóng góp của họ vào sự phát triển của ngành kỹ thuật khu vực.

Các kỹ sư Việt Nam được trao chứng chỉ Kỹ sư Asean 2025

Hội nghị CAFEO 43 không chỉ là một diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là dịp để các kỹ sư Việt Nam học hỏi, mở rộng mạng lưới và khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kỹ thuật ASEAN, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và bền vững.