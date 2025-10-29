Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VUSTA - Trí thức KH&CN

Đảng bộ VUSTA dự tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29/10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; cấp ủy thuộc tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đảng bộ, chi bộ cơ sở.

PV

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc. Đảng bộ VUSTA dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng.

gen-h-tap-huan-so-tay.jpg
Đảng bộ VUSTA dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Quy định số 339-QĐ/TW xác định rõ mục tiêu xây dựng môi trường số thống nhất để quản lý, trao đổi thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng; quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc sử dụng ứng dụng; đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng và đảng viên.

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, Văn phòng Trung ương Đảng cùng Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 168-KH/VPTW ngày 21/8/2025 về triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: thực hiện thí điểm tại 4 đảng bộ gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, thực hiện từ ngày 25/8/2025 đến 15/10/2025. Kết quả thí điểm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho chi bộ và đảng viên trong sinh hoạt, cập nhật thông tin, quản lý đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Viettel hoàn thiện hệ thống, sẵn sàng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Giai đoạn 2, mở rộng triển khai ra toàn Đảng sau khi hoàn thiện phần mềm, tài liệu hướng dẫn và quy trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đào Văn Thành nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững nội dung, tính năng và cách sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; qua đó trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn, hỗ trợ triển khai tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời đề nghị các đại biểu học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận để nắm chắc nghiệp vụ, bảo đảm việc triển khai đạt kết quả cao nhất.

Việc đưa Sổ tay đảng viên điện tử vào sử dụng rộng rãi là một bước đi quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số của Đảng và đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đồng thời trao đổi và giải đáp các vấn đề liên quan ứng dụng. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống sổ tay đảng viên điện tử giới thiệu quy trình đăng nhập lần đầu cho đảng viên theo 2 cách: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bằng số định danh cá nhân (Căn cước công dân); đăng nhập bằng VneID (đảng viên cần thực hiện khai báo thông tin trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 để được tạo tài khoản sử dụng trên hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử.

Hệ thống sổ tay đảng viên điện tử là nền tảng số hoá các hoạt động của tổ chức Đảng, giúp đảng viên dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu học tập, tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng và thúc đẩy chuyển đổi số trong Đảng. Đối với cấp uỷ, Hệ thống hỗ trợ quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của đảng viên một cách hiệu quả, nhanh chóng và minh bạch. Đối với đảng viên, Hệ thống cung cấp tài liệu, công cụ thiết yếu cho việc học tập, sinh hoạt Đảng một cách tiện lợi và linh hoạt.

#sổ tay đảng viên điện tử #vusta #tập huấn

Bài liên quan

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt

VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia cộng đồng.

Ngày 28/10, tại Hà Nội, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VUSTA trao 162,930,000 đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt.

Tính đến hiện nay, số tiền quyên góp được từ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị thuộc VUSTA là 462,930,000 đồng. Số tiền 162,930,000 đồng được trao cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Trước đó, số tiền 300.000.000 đồng được VUSTA trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang mỗi tỉnh là 100.000.000 đồng để kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai tại Cao Bằng

Ngày 22 -23/10, Đoàn thiện nguyện VUSTA đã trực tiếp trao hỗ trợ và đến tận nơi thăm hỏi người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11.

bia-cb.jpg
Bà Trần Thị Hồng Ánh và đoàn công tác trao ủng hộ tới MTTQVN tỉnh Cao Bằng

Theo thống kê, ước tính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ do 2 cơn bão (số 10 và 11) đã làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập; nhiều tuyển đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại sau 2 cơn bão ước tính lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Ngày 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

img-3778.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại vì bão số 10.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Giáo dục phải bảo đảm hài hoà giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

“Làm thế nào để thu hút viện trợ có chọn lọc, gắn với nhu cầu KH&CN và bảo đảm an ninh quốc gia? Giải pháp hài hòa giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, tránh tư duy không quản được thì cấm”, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh nêu vấn đề.