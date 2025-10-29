Đảng bộ VUSTA dự tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc. Đảng bộ VUSTA dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng.

Quy định số 339-QĐ/TW xác định rõ mục tiêu xây dựng môi trường số thống nhất để quản lý, trao đổi thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng; quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc sử dụng ứng dụng; đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng và đảng viên.

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, Văn phòng Trung ương Đảng cùng Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 168-KH/VPTW ngày 21/8/2025 về triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: thực hiện thí điểm tại 4 đảng bộ gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, thực hiện từ ngày 25/8/2025 đến 15/10/2025. Kết quả thí điểm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho chi bộ và đảng viên trong sinh hoạt, cập nhật thông tin, quản lý đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Viettel hoàn thiện hệ thống, sẵn sàng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Giai đoạn 2, mở rộng triển khai ra toàn Đảng sau khi hoàn thiện phần mềm, tài liệu hướng dẫn và quy trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đào Văn Thành nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm vững nội dung, tính năng và cách sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; qua đó trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn, hỗ trợ triển khai tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời đề nghị các đại biểu học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận để nắm chắc nghiệp vụ, bảo đảm việc triển khai đạt kết quả cao nhất.

Việc đưa Sổ tay đảng viên điện tử vào sử dụng rộng rãi là một bước đi quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số của Đảng và đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đồng thời trao đổi và giải đáp các vấn đề liên quan ứng dụng. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống sổ tay đảng viên điện tử giới thiệu quy trình đăng nhập lần đầu cho đảng viên theo 2 cách: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bằng số định danh cá nhân (Căn cước công dân); đăng nhập bằng VneID (đảng viên cần thực hiện khai báo thông tin trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 để được tạo tài khoản sử dụng trên hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử.

Hệ thống sổ tay đảng viên điện tử là nền tảng số hoá các hoạt động của tổ chức Đảng, giúp đảng viên dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu học tập, tham gia sinh hoạt chi bộ và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng và thúc đẩy chuyển đổi số trong Đảng. Đối với cấp uỷ, Hệ thống hỗ trợ quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của đảng viên một cách hiệu quả, nhanh chóng và minh bạch. Đối với đảng viên, Hệ thống cung cấp tài liệu, công cụ thiết yếu cho việc học tập, sinh hoạt Đảng một cách tiện lợi và linh hoạt.