VUSTA đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308

VUSTA đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 trong không khí ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức đối với lực lượng vũ trang.

Chiều 3/2, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) - một trong những đơn vị chủ lực, giàu truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thượng tá Đặng Văn Thương, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 308, cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan trong đơn vị.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308.

Chuyến thăm diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của VUSTA đối với lực lượng vũ trang nói chung và Sư đoàn 308 nói riêng, đặc biệt trong thời điểm toàn quân, toàn dân đang phấn khởi chuẩn bị đón xuân mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được thay mặt lãnh đạo VUSTA đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 308 - đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng. Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Sư đoàn 308 luôn là biểu tượng của ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt đoàn công tác, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến khẳng định VUSTA với vai trò là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước sẽ luôn đồng hành cùng Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Sư đoàn 308, nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhất là trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, việc tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức khoa học công nghệ với các đơn vị quân đội có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáp từ đoàn công tác, Thượng tá Đặng Văn Thương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo VUSTA dành cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 nhân dịp tết đến, xuân về. Thượng tá Đặng Văn Thương khẳng định, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để toàn đơn vị yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Thông tin với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, Thượng tá Đặng Văn Thương cho biết, Sư đoàn 308 luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được quan tâm, cải thiện.

Hai đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc Tết, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cùng đoàn công tác đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, thể hiện sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.

Kết thúc buổi làm việc, trong không khí ấm áp, chân tình, lãnh đạo hai bên cùng bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Sư đoàn 308 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích mới trong năm 2026; VUSTA sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.