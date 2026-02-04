Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308

VUSTA đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 trong không khí ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức đối với lực lượng vũ trang.

Gia Đạt

Chiều 3/2, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) - một trong những đơn vị chủ lực, giàu truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thượng tá Đặng Văn Thương, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 308, cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan trong đơn vị.

img-6701-1.jpg
Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308.

Chuyến thăm diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp nghĩa tình quân - dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của VUSTA đối với lực lượng vũ trang nói chung và Sư đoàn 308 nói riêng, đặc biệt trong thời điểm toàn quân, toàn dân đang phấn khởi chuẩn bị đón xuân mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được thay mặt lãnh đạo VUSTA đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 308 - đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng. Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Sư đoàn 308 luôn là biểu tượng của ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần kỷ luật, đoàn kết và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt đoàn công tác, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến khẳng định VUSTA với vai trò là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước sẽ luôn đồng hành cùng Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Sư đoàn 308, nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhất là trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, việc tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức khoa học công nghệ với các đơn vị quân đội có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáp từ đoàn công tác, Thượng tá Đặng Văn Thương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo VUSTA dành cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 nhân dịp tết đến, xuân về. Thượng tá Đặng Văn Thương khẳng định, đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để toàn đơn vị yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Thông tin với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, Thượng tá Đặng Văn Thương cho biết, Sư đoàn 308 luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được quan tâm, cải thiện.

img-6709-1.jpg
Hai đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc Tết, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cùng đoàn công tác đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308, thể hiện sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.

Kết thúc buổi làm việc, trong không khí ấm áp, chân tình, lãnh đạo hai bên cùng bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Sư đoàn 308 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích mới trong năm 2026; VUSTA sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

#VUSTA #Sư đoàn 308 #chúc Tết #quân đội #quan tâm #cán bộ chiến sĩ

Bài liên quan

VUSTA - Trí thức KH&CN

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

e-10sukien-vustar-01.jpg

Trong năm 2025, VUSTA và đội ngũ trí thức KH&CN bằng nhiều hình thức khác nhau đã tích cực tham gia góp ý cho Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ngày 07/11, VUSTA đã tổ chức hội thảo với gần 150 đại biểu “Góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Chủ trì hội thảo có Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Huỳnh Thành Đạt; Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Nguyễn Thái Học và các đồng chí lãnh đạo VUSTA.

Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA trao đổi về trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Sáng 05/01, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã diễn ra buổi gặp mặt và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam và Mỹ về chủ đề xã hội trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam.

Chương trình do Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh và Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì.

vusta.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 31/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA: Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo VUSTA: TS. Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA, TSKH Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó chủ tịch VUSTA; cán bộ Cơ quan Trung ương VUSTA; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà Xuất bản Tri thức, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam (Vifotec) cùng các cá nhân nhận quyết định về công tác cán bộ.

img-6487-1.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới