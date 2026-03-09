Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

Các nhà khoa học Hà Lan phát minh vật liệu thách thức các định luật vật lý

Các nhà khoa học tại Hà Lan đã phát minh ra một loại vật liệu kết hợp những đặc tính tốt nhất của nhựa và thủy tinh, phá vỡ các định luật vật lý lâu đời.

Tâm Anh (TH)

Vật liệu mới được các nhà nghiên cứu tại Đại học Wageningen & Viện Nghiên cứu (WUR) của Hà Lan đặt tên là Compleximer. Theo nhóm chuyên gia, Compleximer vừa bền bỉ chịu va đập như nhựa (có thể rơi xuống sàn mà không vỡ vụn), vừa dễ dàng nặn, thổi và định hình lại như thủy tinh. Đây là điều mà khoa học vật liệu từng cho là "không thể xảy ra cùng lúc".

"Nếu bị nứt nghiêm trọng, chỉ cần hơ nóng bằng máy sấy tóc, ép chặt lại, và khe hở sẽ được bịt kín", tác giả báo cáo, Giáo sư Hóa lý và Vật chất mềm Jasper van der Gucht giải thích về phát minh mới công bố.

vattt.jpg
Compleximer - vật liệu mới phá vỡ các định luật vật lý lâu đời. Ảnh: Nature Communications (2026). DOI: 10.1038/s41467-025-68124-2.

Theo nhóm nghiên cứu, khả năng đặc biệt của vật liệu Compleximer đến từ cấu trúc phân tử. Thông thường, nhựa dùng liên kết hóa học cố định để nối các chuỗi phân tử dài. Thế nhưng, Compleximer dùng lực hút vật lý giữa các điện tích trái dấu - một nửa chuỗi mang điện tích dương và nửa còn lại mang điện tích âm. Chúng hút nhau giống như nam châm.

Lực hút này hoạt động ở khoảng cách xa hơn liên kết hóa học, tạo ra khoảng trống lớn giữa các chuỗi, gọi là "không gian thở" phân tử. Nhờ đó, vật liệu Compleximer có thể dễ dàng nhào nặn, định hình ở nhiệt độ cao mà vẫn có khả năng chịu lực tốt.

Điều thú vị là phát minh vật liệu mới Compleximer trái ngược với các chất lỏng ion và vật liệu mang điện khác, mở ra hướng mới để khám phá hành vi của vật liệu tích điện.

"Việc chứng minh vật liệu mang điện có thể hành xử hoàn toàn khác với dự đoán khiến tôi phấn khích nhất lúc này", Giáo sư van der Gucht cho hay.

Nhóm nghiên cứu thông tin phiên bản đầu tiên của Compleximer dùng nguyên liệu từ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, họ đang phát triển phiên bản Compleximer được làm từ vật liệu sinh học nhằm đạt được tính bền vững cao hơn. Việc chế tạo vật liệu mới để đưa vào sản xuất hàng loạt cũng sẽ cần thời gian.

Những tiến bộ công nghệ trong việc sáng chế ra Compleximer được đánh giá có thể giúp cải thiện khả năng tái chế của các vật dụng hàng ngày như các sản phẩm làm từ nhựa.

Rác thải nhựa là mối nguy hiểm lớn đối với sự an toàn của động vật hoang dã. Khi nhựa phân hủy, các hạt nhỏ thường xuyên xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm của con người. Nếu phát minh như Compleximer được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày con người thì có thể góp phần bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#phát minh vật liệu mới #phát minh #sáng chế #vật liệu mới

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

Nhà khoa học trẻ tạo bước đột phá vật liệu phục vụ quốc phòng

ThS Nguyễn Bá Mạnh được vinh danh Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025 nhờ công trình vật liệu MOF ứng dụng quốc phòng, năng lượng sạch.

ThS Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa trở thành 1 trong 10 gương mặt được vinh danh Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025 ở lĩnh vực công nghệ vật liệu mới với nghiên cứu về vật liệu khung cơ kim (MOFs) ứng dụng trong quốc phòng, năng lượng sạch và xử lý môi trường. Trong đó một sản phẩm đã được triển khai thực tế tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học.

nguyen-ba-manh.jpg
ThS Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Ảnh: TTXVN.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Nhà phát minh sở hữu hơn 1.100 bằng sáng chế, 'vượt mặt' Thomas Edison

Nhà phát minh Artur Fischer sở hữu hơn 1.100 bằng sáng chế. Số bằng sáng chế của ông nhiều hơn cả nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison.

sangg-1.jpg
Artur Fischer (1919 - 2016) là nhà phát minh người Đức có hơn 1.100 bằng sáng chế. Vào năm 2014, ông được Văn phòng Sáng chế châu Âu trao cho giải thưởng thành tựu trọn đời. Ảnh: Michael Fuchs.
sangg-2.jpg
Số bằng sáng chế của ông Fischer còn nhiều hơn cả nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison - người sở hữu 1.093 bằng sáng chế. Ảnh: ullstein bild.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Cha đẻ phát minh đài FM vang danh thế giới là ai?

Ít ai biết Edwin Howard Armstrong là người đặt nền móng cho FM, một phát minh cách mạng giúp hàng tỷ người tận hưởng âm nhạc tinh khiết đến nay.

Edwin Howard Armstrong sinh ra tại thành phố New York (Mỹ), vào ngày 18/12/1890. Ngay từ năm 14 tuổi, ông đã tìm hiểu về các thí nghiệm truyền sóng vô tuyến xuyên Đại Tây Dương của Guglielmo Marconi và mong muốn trở thành một nhà phát minh vĩ đại.

Armstrong bắt đầu tìm tòi và chế tạo các thiết bị không dây tự chế khi còn là một thiếu niên, và khi là một học sinh trung học, ông đã dựng một cột ăng-ten trên bãi cỏ phía trước nhà để nghiên cứu công nghệ không dây. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông nhanh chóng nhận ra một vấn đề: không có thiết bị nào tồn tại vào thời điểm đó có khả năng khuếch đại tín hiệu yếu ở đầu nhận của đường truyền liên lạc, cũng như không có cách nào tạo ra công suất mạnh hơn ở đầu gửi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới