PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng, tận tâm từ bệnh viện đến nghị trường Quốc hội

Từ bệnh viện đến nghị trường, con đường của PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng, Ủy viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là sự nối dài của một sứ mệnh: chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng cả chuyên môn y khoa và tiếng nói chính sách. Chính sự kết hợp giữa thực tiễn nghề nghiệp và trách nhiệm đại biểu đã tạo nên dấu ấn riêng của ông, một bác sĩ luôn mang hơi thở của cuộc sống vào từng quyết sách vì sức khỏe nhân dân.

Mỗi ca bệnh khó, mỗi nỗi lo của người bệnh là dữ liệu để phản ánh tại nghị trường

Trong vai trò một bác sĩ và nhà quản lý y tế, dấu ấn rõ nét của ông gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo bệnh viện, cơ sở vật chất nơi đây còn nhiều khó khăn, hạ tầng cũ kỹ và quy mô hạn chế. Với định hướng xây dựng một môi trường điều trị hiện đại, xanh – sạch – đẹp, ông cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện từng bước cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhờ đó, bệnh viện đã phát triển từ quy mô khoảng 600 giường bệnh lên hơn 1.700 giường kế hoạch và trên 2.000 giường thực kê, với hệ thống 58 trung tâm, khoa, phòng chức năng, trở thành tuyến cuối của cả vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Dưới sự điều hành của ông, nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại được triển khai thường quy tại bệnh viện, từ phẫu thuật nội soi ổ bụng, sọ não, cột sống đến các kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp tim mạch, vi phẫu nối chi thể đứt rời, ghép thận bằng phương pháp lấy thận nội soi, ghép tế bào gốc hay thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Những bước tiến này không chỉ giúp người dân trong khu vực được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến mà còn giảm đáng kể áp lực chuyển tuyến về các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Năm 2025, bệnh viện tiếp tục mở rộng năng lực điều trị với Trung tâm Hồi sức tích cực – Chống độc quy mô 120 giường, lớn nhất khu vực, cùng đơn vị phát hiện sớm ung thư thuộc Trung tâm Ung bướu.

Song song với phát triển chuyên môn, ông cũng chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành y địa phương. Bệnh viện hiện có nhiều bác sĩ, chuyên gia trình độ cao, gồm tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú và thạc sĩ; đồng thời thường xuyên cử cán bộ sang các nước như Nga và Nhật Bản để học tập, nâng cao tay nghề.

Những nỗ lực đó góp phần đưa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trở thành một trong sáu bệnh viện hạng Đặc biệt của cả nước và được Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2011) và hạng Nhì (năm 2022).

Từ trải nghiệm nhiều năm làm nghề và quản lý bệnh viện, PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng mang tới Quốc hội một góc nhìn rất “đời sống” của ngành y. Ông coi mỗi ca bệnh khó, mỗi nỗi lo của người bệnh và gia đình tại bệnh viện là những dữ liệu thực tế để phản ánh tại nghị trường. Với ông, một bác sĩ khi trở thành đại biểu Quốc hội không chỉ mang theo tri thức chuyên môn mà còn đóng vai trò cầu nối giữa thực tiễn khám chữa bệnh và quá trình xây dựng chính sách.

Trong các kỳ họp Quốc hội khóa XV, ông đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn của hệ thống y tế. Các đề xuất của ông tập trung vào những vấn đề cấp thiết như giải quyết tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế; hoàn thiện cơ chế bảo vệ và đãi ngộ nhân viên y tế; xây dựng tiêu chuẩn hành nghề và hội đồng chuyên môn trong khám chữa bệnh; cũng như thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế bằng việc đưa chi phí phần mềm và công nghệ thông tin vào cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ông còn đề xuất các chính sách ưu tiên đào tạo, đãi ngộ nhân lực y tế tại tuyến cơ sở và vùng sâu, vùng xa nhằm giảm tải cho tuyến trên, đồng thời gắn đào tạo bác sĩ trẻ với chuyển giao kỹ thuật thực tế. Những kiến nghị này được đánh giá cao bởi xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm điều hành một trung tâm y tế lớn của khu vực, giúp các chính sách y tế khi ban hành sát thực tế hơn với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Những ý kiến đó đã góp phần xây dựng những dự án luật quan trọng như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế...

'Ứng cử Đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn lao, cũng là trách nhiệm nặng nề'

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Thái Nguyên, PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng khẳng định, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ phát huy những kinh nghiệm tích lũy trong nhiệm kỳ khóa XV để xây dựng chương trình hành động gắn với trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Ông cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, luôn gần dân, sát dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và với Hiến pháp; đồng thời đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, ông sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian nghiên cứu các dự án luật, dự thảo luật và những vấn đề quan trọng của đất nước, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các kỳ họp Quốc hội, đóng góp ý kiến thiết thực từ thực tiễn đời sống và lĩnh vực chuyên môn.

Ông sẽ thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực đầy đủ với Quốc hội và Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các đề xuất của ông về cơ chế, chính sách sẽ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh địa phương, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường sống góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đặc biệt trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, ông sẽ tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và sáng suốt quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc với vai trò, chức năng của người Đại biểu Quốc hội.

“Được tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, tận tâm, tận lực hết lòng vì Nhân dân, vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Thái Nguyên và cả nước”, ông bày tỏ.

