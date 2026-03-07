Hà Nội

Chương trình hành động của GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI

GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ, cam kết thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhóm PV
Chương trình hành động của GS.VS Châu Văn Minh - Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ.
