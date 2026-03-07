Hành trình ấn tượng của nữ Giám đốc ĐHQG TP HCM ứng cử đại biểu Quốc hội
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11, TPHCM.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong những nhà khoa học tiêu biểu về nghiên cứu thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm của bà đã bào chế thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp, khai thác trực tiếp nguồn dược liệu trong nước.
Đọc nhiều nhất
TS Linh Lê: Những thách thức khoa học vừa phức tạp vừa đẹp theo cách riêng
TS Linh Lê, nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Stanford đang theo đuổi công nghệ pin lithium- sulfur với mục tiêu mở ra hướng mới cho lưu trữ năng lượng.
GS Trần Thị Việt Nga: Được làm điều mình đam mê luôn mang lại năng lượng tích cực
GS.TS Trần Thị Việt Nga, người vừa được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025, chia sẻ, khi được làm điều mình đam mê, công việc luôn mang lại năng lượng tích cực và niềm vui.
Chương trình hành động của GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI
GS.VS. Châu Văn Minh, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Phú Thọ, cam kết thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
VUSTA góp ý Dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
Chiều 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.