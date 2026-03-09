Hà Nội

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031” nhận được ý kiến của nhiều nhà khoa học.

Mai Loan

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031”.

tskh-phan-xuan-dung-2.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là văn kiện rất quan trọng nhằm chuẩn bị bước vào một thời kỳ mới của dân tộc.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Dũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung nội dung về phát huy nguồn lực trí thức, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những yếu tố then chốt được Đảng xác định là động lực quan trọng của phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Với vị thế mới, tầm nhìn mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và VUSTA sẽ phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030”, TSKH Phan Xuân Dũng cho hay.

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị. Cùng với đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

hoi-thao.jpg
Hội thảo đã nhận được nhiều góp ý từ các nhà khoa học.

Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh cần làm rõ hơn vai trò của lực lượng trí thức khoa học – công nghệ trong hệ thống Mặt trận.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước.

Nội dung dự thảo đã đánh giá khá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Dự thảo cũng đã bước đầu đề cập đến vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức đại diện của trí thức, đặc biệt là VUSTA - một tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận.

ThS Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đánh giá, Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2026 gồm 8 chương, 37 điều. Về cơ bản, các Chương, Mục cũng như các điều, khoản... của Dự thảo khá rõ ràng, hợp lý và lôgich, khách quan, cho thấy công tác Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam ngày càng được coi trọng, có ý nghĩa mang tầm vóc chính trị- xã hội rộng lớn.

Ông Nguyễn Hữu Giới đề xuất bổ sung thêm 1 quyền ở Chương I, Điều 2: Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức đó là quyền Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là một trong những chức năng quan trọng của VUSTA nhiều năm qua và Chính phủ đã có Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

TS Lê Công Lương, nguyên Phó Tổng Thư ký VUSTA đánh giá, Dự thảo cũng đã bước đầu đề cập đến vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức đại diện của trí thức, đặc biệt là VUSTA – một tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận.

Cụ thể, đối với chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Lương đề nghị bổ sung việc phát huy vai trò của VUSTA trong việc tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với VUSTA và các tổ chức khoa học – công nghệ trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tới các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

