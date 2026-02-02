Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận cá thể gấu ngựa

Sau quá trình tuyên truyền, vận động của lực lượng kiểm lâm, một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng đã giao nộp cá thể gấu ngựa nặng khoảng 120kg.

Ngày 2/2, thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Tính đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tổng cộng 291 cá thể gấu tại Việt Nam.

Theo đó, cá thể gấu ngựa cái (tên Misa) nặng khoảng 120kg, đã nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng. Cá thể này được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam để thực hiện việc chuyển giao tự nguyện.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, quá trình cứu hộ gấu Misa diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026.

