Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vườn hoa cúc bướm nở rộ, nhuộm sắc xuân dưới chân cầu Long Biên hút giới trẻ

Du lịch

Vườn hoa cúc bướm nở rộ, nhuộm sắc xuân dưới chân cầu Long Biên hút giới trẻ

Những thảm hoa cánh bướm màu hồng nhẹ nhàng xen lẫn vườn hoa cải vàng rực rỡ trải dài ven bãi sông Hồng đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, yên bình.

Theo Vũ Ngọc Tân/ Người Đưa Tin
Nằm khuất dưới nhịp cầu Long Biên cổ kính, bến hoa Phúc Xá (phường Hồng Hà) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ Hà Nội trong những ngày đầu năm.
Nằm khuất dưới nhịp cầu Long Biên cổ kính, bến hoa Phúc Xá (phường Hồng Hà) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ Hà Nội trong những ngày đầu năm.
Vốn là bãi bồi từng bị tàn phá nặng nề sau các đợt lũ sông Hồng, khu vực này nay đã hồi sinh mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống. Không gian thoáng đãng, ngập tràn sắc hoa đã trở thành điểm đến lý tưởng để người dân đón bình minh, dạo chơi và ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ, yên bình giữa lòng Thủ đô.
Vốn là bãi bồi từng bị tàn phá nặng nề sau các đợt lũ sông Hồng, khu vực này nay đã hồi sinh mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống. Không gian thoáng đãng, ngập tràn sắc hoa đã trở thành điểm đến lý tưởng để người dân đón bình minh, dạo chơi và ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ, yên bình giữa lòng Thủ đô.
Sự kết hợp hài hòa giữa sắc hồng dịu dàng của hoa cúc bướm và sắc vàng tươi của hoa cải đã tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, nổi bật trên nền cây cầu Long Biên trăm năm tuổi.
Sự kết hợp hài hòa giữa sắc hồng dịu dàng của hoa cúc bướm và sắc vàng tươi của hoa cải đã tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động, nổi bật trên nền cây cầu Long Biên trăm năm tuổi.
Cánh đồng hoa là công trình ý nghĩa, thành quả của phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân địa phương trong hành trình hồi sinh vùng đất bỏ hoang trở thành tour du lịch xanh bờ vở sông Hồng.
Cánh đồng hoa là công trình ý nghĩa, thành quả của phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân địa phương trong hành trình hồi sinh vùng đất bỏ hoang trở thành tour du lịch xanh bờ vở sông Hồng.
Từ ngày ra mắt “Bến hoa Phúc Xá”, bất cứ thời gian nào trong ngày, nơi đây cũng thấp thoáng du khách đến tham quan, trải nghiệm bởi không gian chụp ảnh mới lạ khi có thể bắt trọn nhịp sống thường ngày của cây cầu Long Biên.
Từ ngày ra mắt “Bến hoa Phúc Xá”, bất cứ thời gian nào trong ngày, nơi đây cũng thấp thoáng du khách đến tham quan, trải nghiệm bởi không gian chụp ảnh mới lạ khi có thể bắt trọn nhịp sống thường ngày của cây cầu Long Biên.
Đặc biệt là khoảnh khắc săn ảnh ngay từ khi mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng bình minh xuyên qua từng nhịp cầu như dải lụa vàng óng vắt qua cây cầu Hà Nội xưa.
Đặc biệt là khoảnh khắc săn ảnh ngay từ khi mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng bình minh xuyên qua từng nhịp cầu như dải lụa vàng óng vắt qua cây cầu Hà Nội xưa.
Với lợi thế không mất phí tham quan và vị trí thuận tiện, nơi đây trở thành không gian thư giãn lý tưởng, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.
Với lợi thế không mất phí tham quan và vị trí thuận tiện, nơi đây trở thành không gian thư giãn lý tưởng, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.
Không chỉ thu hút giới trẻ đến “check-in”, vườn hoa dưới chân cầu Long Biên còn là điểm đến yêu thích của các gia đình, người cao tuổi mỗi dịp cuối tuần. Nhiều người cho biết, khung cảnh thiên nhiên gần gũi, thoáng đãng nơi đây mang lại cảm giác thư thái, giúp tạm rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị.
Không chỉ thu hút giới trẻ đến “check-in”, vườn hoa dưới chân cầu Long Biên còn là điểm đến yêu thích của các gia đình, người cao tuổi mỗi dịp cuối tuần. Nhiều người cho biết, khung cảnh thiên nhiên gần gũi, thoáng đãng nơi đây mang lại cảm giác thư thái, giúp tạm rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị.
Vào những ngày nắng đẹp, khu vực này trở nên rộn ràng hơn khi nhiều người tìm đến dạo chơi, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian ngập tràn sắc hoa và gió sông mát lành.
Vào những ngày nắng đẹp, khu vực này trở nên rộn ràng hơn khi nhiều người tìm đến dạo chơi, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian ngập tràn sắc hoa và gió sông mát lành.
Bạn Trần Mỹ Hạnh (Hà Nội) chia sẻ: "Mình thích đến vào sáng sớm để đón bình minh. Sự kết hợp giữa hoa cúc bướm hồng, hoa cải vàng và khung cảnh cầu Long Biên tạo nên nét rất riêng. Buổi sáng sớm hay chiều muộn đều đẹp, rất thích hợp để dạo chơi, chụp ảnh và thư giãn".
Bạn Trần Mỹ Hạnh (Hà Nội) chia sẻ: "Mình thích đến vào sáng sớm để đón bình minh. Sự kết hợp giữa hoa cúc bướm hồng, hoa cải vàng và khung cảnh cầu Long Biên tạo nên nét rất riêng. Buổi sáng sớm hay chiều muộn đều đẹp, rất thích hợp để dạo chơi, chụp ảnh và thư giãn".
Hoa cánh bướm (còn gọi là hoa sao nhái) là loài cây thân thảo, mọc thành từng khóm, chiều cao trung bình khoảng 70–80 cm. Cánh hoa mỏng, mềm, xòe đều như cánh bướm, nở quanh năm với nhiều gam màu tươi tắn. Tại khu vực dưới chân cầu Long Biên, hoa được trồng chủ yếu với hai sắc hồng và vàng, tạo nên thảm hoa hài hòa, nổi bật giữa không gian ven sông.
Hoa cánh bướm (còn gọi là hoa sao nhái) là loài cây thân thảo, mọc thành từng khóm, chiều cao trung bình khoảng 70–80 cm. Cánh hoa mỏng, mềm, xòe đều như cánh bướm, nở quanh năm với nhiều gam màu tươi tắn. Tại khu vực dưới chân cầu Long Biên, hoa được trồng chủ yếu với hai sắc hồng và vàng, tạo nên thảm hoa hài hòa, nổi bật giữa không gian ven sông.
Đặc biệt, cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ đẹp nhất. Theo dự kiến, sắc vàng của loài hoa này có thể duy trì trong khoảng 2 tuần tới, mang đến cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên ngay sát trung tâm thành phố.
Đặc biệt, cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ đẹp nhất. Theo dự kiến, sắc vàng của loài hoa này có thể duy trì trong khoảng 2 tuần tới, mang đến cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên ngay sát trung tâm thành phố.
Hoa cải vàng cũng nở rộ theo mùa, trải dài thành những thảm màu vàng tươi rực rỡ, góp phần hoàn thiện bức tranh thiên nhiên sinh động dưới chân cầu Long Biên. Sắc vàng nổi bật của hoa cải hòa quyện cùng màu hồng dịu dàng của hoa cánh bướm, tạo nên sự tương phản hài hòa, thu hút ánh nhìn và mang đến cảm giác ấm áp, yên bình cho không gian ven sông.
Hoa cải vàng cũng nở rộ theo mùa, trải dài thành những thảm màu vàng tươi rực rỡ, góp phần hoàn thiện bức tranh thiên nhiên sinh động dưới chân cầu Long Biên. Sắc vàng nổi bật của hoa cải hòa quyện cùng màu hồng dịu dàng của hoa cánh bướm, tạo nên sự tương phản hài hòa, thu hút ánh nhìn và mang đến cảm giác ấm áp, yên bình cho không gian ven sông.
Nhờ được chăm sóc thường xuyên, khu vườn hoa dưới chân cầu Long Biên đang dần trở thành không gian xanh lý tưởng. Khu vực bến hoa là hướng đi tích cực trong cải tạo không gian ven sông Hồng.
Nhờ được chăm sóc thường xuyên, khu vườn hoa dưới chân cầu Long Biên đang dần trở thành không gian xanh lý tưởng. Khu vực bến hoa là hướng đi tích cực trong cải tạo không gian ven sông Hồng.
Sự xuất hiện của những vườn hoa rực rỡ dưới chân cầu Long Biên không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách. Đây cũng là minh chứng cho việc khai thác hiệu quả không gian ven sông, mang thiên nhiên đến gần hơn với đời sống đô thị, góp phần làm nên những góc rất riêng, rất thơ của Hà Nội.
Sự xuất hiện của những vườn hoa rực rỡ dưới chân cầu Long Biên không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách. Đây cũng là minh chứng cho việc khai thác hiệu quả không gian ven sông, mang thiên nhiên đến gần hơn với đời sống đô thị, góp phần làm nên những góc rất riêng, rất thơ của Hà Nội.
Theo Vũ Ngọc Tân/ Người Đưa Tin
nguoiduatin.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.nguoiduatin.vn/vuon-hoa-cuc-buom-no-ro-nhuom-sac-xuan-duoi-chan-cau-long-bien-204260118083521253.htm
#Hà Nội #long biên #vườn hoa #check in #du lịch #cầu Long Biên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT