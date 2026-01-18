Vườn hoa cúc bướm nở rộ, nhuộm sắc xuân dưới chân cầu Long Biên hút giới trẻ

Những thảm hoa cánh bướm màu hồng nhẹ nhàng xen lẫn vườn hoa cải vàng rực rỡ trải dài ven bãi sông Hồng đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, yên bình.
Thay vì Nissan, đối tác liên minh Mitsubishi được giao nhiệm vụ sản xuất mẫu SUV Rogue Plug-In Hybrid và mẫu xe bán tải cỡ trung Navara 2026 được thiết kế lại.
Năm 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho 3 con giáp may mắn, giúp họ tích lũy tài sản và đạt thành công vượt mong đợi.
Các nhà khảo cổ phát hiện bức tường cổ có hình vẽ 120 thuyền, mở ra nhiều bí ẩn về đời sống và vận chuyển của người Ai Cập cổ đại.
Có những loại hình nhà ở không quá phô trương về hình thức nhưng ghi điểm nhờ công năng hợp lý, môi trường sống dễ chịu và giữ giá tốt khi chuyển nhượng.
Nhóm nghiên cứu phát hiện răng cổ trong khảo cổ tại Ethiopia, cho thấy sự đồng hành của Homo và Australopithecus cách đây hàng triệu năm.
Vẹt xám châu Phi (Psittacus erithacus) nổi tiếng toàn cầu nhờ trí thông minh vượt trội và khả năng giao tiếp khiến con người kinh ngạc.
Nguyễn Ngọc Kim Cương được vinh danh Ca sĩ nhí có sản phẩm âm nhạc đột phá 2025 tại Vietnam Iconic Awards 2026 với MV “Oẳn tù tì”.
Một bức tượng đầu rắn được sơn màu từ nền văn minh Aztec đã được tìm thấy ở Mexico, nó bắt mắt người xem ngay cái nhìn đầu tiên.
Cá mập mang xếp (Chlamydoselachus anguineus) là sinh vật biển cổ xưa hiếm gặp, mang hình dáng kỳ lạ khiến giới khoa học đặc biệt chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/1, Kim Ngưu đắc lộc trời ban, đại cát đại lợi. Xử Nữ tin tốt không nhiều, đừng dấn thân vào dự án mới.
Không chạy theo sự cầu kỳ hay xa hoa, cách bài trí của người Nhật đề cao tính tối giản, biến những căn nhà nhỏ hẹp thành không gian sống tiện nghi.
Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.
5 loại rau củ quen thuộc được ví như ‘kháng sinh tự nhiên’ mùa đông, giúp tăng đề kháng, chống viêm, giữ cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Tháng cuối năm, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, tài lộc, tình duyên đều rực rỡ, đón Tết an vui, đầy đủ và viên mãn.
Năm chiếc rìu từ thời kỳ 1.300-1.700 năm trước công nguyên được tìm thấy, mở ra nhiều giả thuyết về lễ nghi hoặc giao thương cổ xưa.
Ford Bronco RTR 2027 mẫu xe giao thoa giữa trang bị tiện nghi Bronco Raptor và động cơ nhỏ, kèm giá hấp dẫn hơn để sẵn sành chinh phục mọi địa hình hiểm trở.
Thương vụ Meta mua lại startup AI Manus trị giá 2 tỷ USD đã châm ngòi tranh cãi, khi Trung Quốc vào cuộc rà soát làn sóng startup rời quê gọi vốn Mỹ.
Từ những ngày yêu kín tiếng đến đám cưới riêng tư, Tóc Tiên – Hoàng Touliver đã cùng nhau đi qua 10 năm nhiều dấu ấn. Chuyện tình này vừa chính thức khép lại.
Một chiếc bút bằng xương rất hiếm có niên đại từ thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên đã được tìm thấy ở Gela, Sicily.
Loài voi cổ Gomphothere từng lang thang ở nhiều châu lục, để lại dấu ấn tiến hóa đặc biệt trong lịch sử động vật có vú khổng lồ.