Ghé thăm cánh đồng cà rốt nở hoa giữa cao nguyên Lâm Đồng

Ghé thăm cánh đồng cà rốt nở hoa giữa cao nguyên Lâm Đồng

Không rực rỡ như các loài hoa quen thuộc, cánh đồng cà rốt nở hoa ven Đà Lạt gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh khôi, mộc mạc giữa cao nguyên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa những ngày cao nguyên se lạnh, khi Đà Lạt và vùng ven đang chậm rãi chuyển mình sang mùa mới, một vẻ đẹp rất khác bất ngờ hiện diện trên các cánh đồng rau. Không phải sắc hồng của mai anh đào hay gam màu rực rỡ của những loài hoa du lịch quen thuộc, đó là mùa cà rốt nở hoa – dịu dàng, tinh khôi và đầy chất thơ giữa đất trời Lâm Đồng. Ảnh Bảo Ân
Vốn được biết đến là loại cây lấy củ, cà rốt khi không thu hoạch đúng thời điểm sẽ tiếp tục sinh trưởng. Thân cây vươn cao, mảnh mai, rồi trổ hoa thành từng chùm tròn đều như những chiếc ô nhỏ. Ảnh Thiên Thanh
Mỗi chùm hoa là sự kết hợp của hàng trăm bông li ti, mang sắc trắng ngà pha xanh nhạt, nhẹ tênh như sương sớm. Trên nền đất đỏ bazan đặc trưng của cao nguyên, những mảng hoa trải dài tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Ảnh Thiên Thanh
Tại một số khu vực trồng rau ven đô Đà Lạt, những ruộng cà rốt đang bước vào giai đoạn ra hoa đồng loạt. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như được phủ một lớp sương mỏng, mềm mại và yên bình. Gió nhẹ lướt qua, những tán hoa khẽ rung rinh, mang đến cảm giác thanh thoát, chậm rãi – một nhịp sống rất khác với hình ảnh phố núi nhộn nhịp quen thuộc. Ảnh Thiên Thanh
Vẻ đẹp của hoa cà rốt không phô trương, cũng không cầu kỳ. Chính sự giản dị, mộc mạc ấy lại khiến nhiều du khách bất ngờ và thích thú. Giữa không gian nông nghiệp thuần khiết, những luống hoa trắng nhạt hòa cùng màu xanh của lá, màu nâu đỏ của đất, tạo nên một bức tranh hài hòa, mang đậm hơi thở đời sống của người dân trồng rau trên cao nguyên. Ảnh Thiên Thanh
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa cà rốt là vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Khi ánh nắng đầu ngày len qua những tán hoa tròn, cả cánh đồng như bừng sáng trong làn sương mỏng. Còn khi chiều xuống, sắc vàng cam của mặt trời phủ lên những chùm hoa li ti, tạo nên khung cảnh lãng mạn, bình yên đến lạ. Ảnh Thiên Thanh
Không ít bạn trẻ, nhiếp ảnh gia và du khách đã tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường mà giàu cảm xúc. Ảnh Thiên Thanh
Dẫu trở thành điểm check-in được yêu thích, hoa cà rốt vẫn gắn liền với ruộng đồng và sinh kế của người nông dân. Vì vậy, người dân địa phương mong du khách khi tham quan, chụp ảnh cần giữ ý thức, không dẫm đạp hay làm ảnh hưởng đến cây trồng, để vẻ đẹp này có thể được gìn giữ trọn vẹn. Ảnh Thiên Thanh
Mùa hoa cà rốt không kéo dài lâu, chỉ vài tuần ngắn ngủi trước khi cây khô hạt, khép lại một chu kỳ sinh trưởng. Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đáng nhớ hơn. Đó là một Đà Lạt rất khác – không chỉ có những loài hoa nổi tiếng, mà còn có vẻ đẹp bình dị, lặng lẽ tỏa sáng từ những cánh đồng lao động yên ả giữa cao nguyên Lâm Đồng. Ảnh Thiên Thanh
